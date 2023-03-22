CHP’li Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a bıçaklı saldırı. Çukurova Belediye Başkanı'na da suikast girişimi önlenmişti

CHP’li Balıkesir Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.

Belediye binası yakınına gelen Karışık ile kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bu kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Karışık bacağından yaralandı.

Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karışık, buradaki ilk müdahale sonrası Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlılar M.D. ve K.K. ise polislerce gözaltına alındı.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Valilikten yapılan açıklamada ise saat 11.05 sıralarında belediye binası yakınında 2 kişinin bıçaklı saldırısında bacağından yaralanan Karışık'ın hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, "Karışık'ın genel sağlık durumu iyidir. Failler olay yerinde gözaltına alınmış, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Meydana gelen olay Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

CHP’Lİ ÇUKUORVA BELEDİYE BAŞKANINA DA SUİKAST ÖNLENDİ

Dün CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Avukat Soner Çetin’e suikast girişimi son anda önlendi.

Suikast girişiminin ardından Çetin'e 'geçmiş olsun' dileklerini ileten CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Vahim olayın aydınlatılmasını ve hukuk önünde sorumluların hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Edinilen bilgiye göre, Y.C.A. adlı şahıs, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişiminde bulundu. Y.C.A., belediye önünde silahına mermi verilmiş vaziyette Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İmar rantı ve yolsuzluklara karşı çıkışıyla bilinen Soner Çetin'in polis tarafından durumdan haberdar edildiği öğrenildi.

Suikast girişiminin gerekçesinin açığa çıkması için emniyet soruşturmasının sonucu bekleniyor.