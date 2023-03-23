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  • CHP'li Engin Özkoç'tan flaş karar. Son toplantım diyerek açıkladı

CHP'li Engin Özkoç'tan flaş karar. Son toplantım diyerek açıkladı

Son dakika... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "CHP Grup Başkanvekili olarak son toplantım. Milletvekili adayı olmayacağım. Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğim. İnşallah yürütmede de buluşuruz" dedi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:14
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CHP'li Engin Özkoç'tan flaş karar. Son toplantım diyerek açıkladı

CHP'li Engin Özkoç'tan flaş karar. Son toplantım diyerek açıkladı
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

 Özkoç, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. 

CHP'li Özkoç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım ben bu salonda sizinle defalarca kez CHP Grup Başkanvekili olarak toplantı yaptım. Ben artık CHP Grup Başkanvekili olarak bu salonda son toplantıyı yapıyorum. Bugün grup başkanvekili olarak Genel Kurul'da son toplantımı yapacağım.

Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yasamada görev yaptım. Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm ve yürüdüğüm yolda onurlu bir yürüyüşün gurununu yaşadım ve arkadaşlarımla bunu paylaştım. Bundan sonraki yürüşümüz de yine Kılıçdaroğlu'yla birlikte inşallah yürütmede de buluşuruz.

İnşallah özgür gazeteciliği yapıldığı ve hepinizin hakkının,i hukukukun korunduğu bir Türkiye'de beraber buluşuruz.

Milletvekili olmadığımı açıkladım. Diğerini artık takdir edecekler ben de göreceğim. Sayın Genel Başkanla böyle bir görüşme yapılması doğru olmaz. Böyle kararları ailenizle alırsınız. Bundan sonra yüreyeceğim yolda takdir edenler, yürütmede bir görev layık görürlerse ben orada da görev yapmaya hazırım.

(İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamaları) Kendi düşünceleri olduğu ifade etti. Özellikle belirterek ifade ediyorsa partisini bağlamaz.

Gerçekten verdiğiniz emeği, hizmeti yüreğimde hissediyorum. Burada konuşurken arkadaşlarımında gözyaşları oldu. Hepiniz hakkınızı helal edin."

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