CHP'li Gürer: Emeklinin yüzü bayramda da gülmedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının belirlenmesinde aylık bağlama oranının yeniden yüzde70’e çıkarılması için Kanun Teklifi verdi.

Gürer, Kanun Teklifinde ayrıca emeklinin 9 bin günden fazla ödediği her 360 günlük yaşlılık sigortası primi için yüzde 2 eklenerek, yıllar içerisinde emeklilerin maaşlarındaki değer kaybının önlenmesini önerdi.

EMEKLİ MAAŞI BELİRLEME UYGULAMASI YENİDEN DÜZENLENMELİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, çoğunluğu açlık sınırının altında kalan emekli maaşlarının artırılmasında hesaplanan büyüme oranlarının yeniden belirlenmesi için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi.

FAZLA PRİMİ OLANLARA HER YIL İÇİN 2 PUAN EKLENSİN

CHP Milletvekili Gürer, Kanun Teklifinde, emekli aylıkları bağlama oranının yüzde 70’e çıkarılmasını istedi. 9 bin günden fazla prim yatıran emeklinin, her 360 gün için yüzde 2 puan eklenmesini öneren Gürer, böylece emekli maaşlarının yıllar içinde değer kaybetmesinin önüne geçilmesini istedi.

EMEKLİLER MADDİ KAYGI İÇİNDE

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde sayısal olarak en büyük toplumsal gruplardan biri olan emeklilerin yaşadıkları maddi kaygılar her geçen gün arttığına dikkat çekti.

REFORM DİYE DİYE EMEKLİNİN MAAŞINI KUŞA ÇEVİRDİLER

Günümüzde emeklilerin büyük bir çoğunluğu açlık sınırı altında emekli aylığı alırken neredeyse tamamına yakınının da yoksulluk sınırı altında emekli aylığı aldığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emeklilerin yaşadığı maddi olanaksızlıkların temeline bakıldığında ise ülkemizde farklı tarihlerde reform adı altında yapılan düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Reform adı altında 2008 yılında yapılan düzenlemelerden olan aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve emekli aylıklarının milli gelir artışından yararlanmasının sınırlandırılması neticesinde emekli aylıklarının süreç içinde gerilemeye başladığı görülmektedir.2008 yılında AKP iktidarı aylık bağlama Oranını %70’den %30'lara düşürmesi emekli için büyük kayıp olmuştur. AKP iktidarları emekliden aldığını geri vermelidir. Emekli için İntibak düzenlemesi bir an önce yapılmalıdır .Emekli hakkı olanı almalıdır.. Emekli bayramda da yüzü gülmedi. Bayram ikramiyesi en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı idi. Emekli her gün gelen zamlarla yaşamı iyice daraldı. Yokluk içindeki yaşam sürdürüyor. Emekli torununa bayramda harçlık veremez duruma düşürüldü. 2020 yılında 45 Kg olan kurbanlık koyun 1000 TL iken bayram ikramiyesi ile bir koyun alınırken bugün 2000 TL olan bayram ikramiyesi ile bir koyun dahi alamaz durumdadır. Vekaletle kesilen kurban için dahi emekli ikramiyesi yetmemektedir. Ülkenin en yüksek para birimi 200 TL bir kilo et dahi alamamaktadır. İşçi,emekli,memur sabit ve dar gelirli her kesimin zamlarla beli bükülmüştür. Seçim sonrası her gün gelen zamlar ve dövizdeki değişkenlik çalışan sabit geliri olanlara yandım anam dedirtmektedir. Enflasyon ve döviz TL karşısında kazandığı değer artışı asgari ücret cebe girmeden erimesine neden olmuştur. Yoksulluk yaygınlaşırken dar ve sabit gelirli nasıl yaşayacağım kaygısı içindedir. TÜİK hesapladığı yöntemle dahi yıllık enflasyon % 40’dır.Gerçek enflasyon özellikle gıda da3-4 kat daha yüksektir. .Emekli enflasyona ezdirilmektedir. Emekli ve yoksulları korumak insanlık görevidir. İşçi,memur ve emekli ücretleri düşük olması geçim sıkıntısı derinleştirmiştir. Büyük kentlerde asgari ücret ev kirası yetmemektedir. Asgari ücret 3 ayda bir güncelenmeli ve tüm çalışanların aylık ücretleri de enflasyon karşısında korunacak iyileştirmelere gidilmelidir. İşçi, çiftçi,esnaf ve emekli gelir düzeyleri düşerken artan hayat pahalılığı ile bayramı mutlu geçilememektedir .Akaryakıt, gıda, kira artışları her kesimin gelir gider dengesini bozmuştur. Yoksulluk artmakta ve geçim sıkıntısı yaygınlaşmaktadır .Çalışan sabit gelirliler oluşan geçim sıkıntısına karşı ücretlerinde iyileştirmeler yapılmalıdır. Memur, işçi ve emekli ücretlerinde ek artışlarda ihtiyaç durumundadır ” dedi.

AYLIK BAĞLAMA ORANI YÜZDE 70 OLMALI

Emeklilerin büyük bölümünün maaşının asgari ücretin dahi altında kaldığına vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu sebeple aylık bağlama oranlarının yüzde 70, 25 yılın üzerinde günü olanlar için yüzde 2 eklenerek hesaplanması ve emekli aylıklarının ilerleyen süreçte değerinin koruması adına hem ilk maaş bağlanırken hem de maaş artışları hesaplanırken büyüme oranının tamamının dikkate alınması emekli yoksulluğunun önüne geçmek adına atılacak önemli bir adım olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi şöyle:

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (29) numaralı bendinde yer alan “sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun” ibaresi “sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının %100’ünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aylık bağlama oranı %70’tir. Aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için söz konusu süreyi aşan her 360 gün için %2 eklenerek hesaplanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak her hâlde aylık bağlama oranı %70’ten aşağı hesaplanamaz”

MADDE 3- 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.500 Türk lirasından” ibaresi “asgari ücretin net tutarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 96- Son tahsis talep tarihi bakılmaksızın, 506 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan yaşlılık aylıkları bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

Sigortalının yaşlılık aylığı bağlama oranının belirlenmesinde %70 taban aylık bağlama oranı esas alınır. Taban aylık bağlama oranı, sigortalının tahsis talep tarihi itibarıyla 9000 günden fazla ödediği her 360 günlük yaşlılık sigortası primi için (2)’şer artırılır.

Yaşlılık aylığının aylık bağlama oranı %85’ten fazla olamaz.

Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.