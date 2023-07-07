CHP’li Gürer: Yeni asgari ücretin Dolar karşısındaki kaybı 1200 lirayı geçti

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, yılın ikinci yarısı için belirlenen asgari ücretin ABD doları karşısındaki kaybına dikkat çekti.

Çarşı, pazarın yangın yerine döndüğünü ifade eden Gürer, asgari ücretin dört aylık periyotlarla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"DOLARDAKİ ARTIŞ ASGARİ ÜCRETİN 1.200 LİRASINI BUGÜNDEN YUTTU"

Yeni asgari ücretin ABD doları karşısında eridiğini ifade eden Gürer, “Dolardaki artış asgari ücretin 1.200 lirasını bugünden yuttu; asgari ücret açıklandığında 23 lira 62 kuruş iken 26 lira 10 kuruşa çıktı ve gıda, ulaşım, kira; her ürüne zamlar yağdı. Yetmedi, gerçek enflasyon üzerinden maaş artışları yapılmadığı için sabit gelirlilerin yoksulluk sınırı altında ücrete mahkûm edilmesine neden oldu” dedi.

Asgari ücreti enflasyon karşısında korumak için asgari ücretin dört ayda bir hesaplanması adına bir kanun teklifi hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğunu açıklayan Gürer, “Çalışanların yoksulluğa mahkûm edilmesini önlemek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çarşı, pazar yangın yeri; verilen ücretler yeterli olmadığı gibi sorunlara da iktidar duyarsız kalıyor” ifadelerini kullardı.