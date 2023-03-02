CHP’li Gürer: EYT yeterli değil, mağduriyetler giderilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilgili görüş ve önerilerini anlattı.

1 GÜNLE, 17 YIL KAYBEDEN VAR

EYT ile ilgili teklifin, tüm partilerin oy birliği ile kanunlaşarak Meclis’ten geçtiğini anımsatan Gürer, “Yıllardır emekliliği bekleyenler bu anlamda mutlu oldular ancak bu kanun yeterli değil, özellikle staj başlangıcı esas alınarak emekli olmayı bekleyenlerin hakları ne yazık ki verilmedi. Ayrıca, emeklilikle ilgili yapılan bu düzenlemede, bir günle on yedi yılını kaybedenler oldu, onların mağduriyeti göz ardı edildi, BAĞ-KUR priminden dolayı emekli olamayanlar için yapılması gereken düzenleme yapılmadı” değerlendirmesinde bulundu.

EVET OYU VERDİK

CHP olarak kanun tekliğine “evet” oyu verdiklerini belirten Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bundan sonra diğer mücadelemizi emekliliği hak ettikleri hâlde emeklilikleri bir nedenle gasbedilenler için olacak ve bundan sonra da onlar için mücadelemize Mecliste devam edeceğiz” dedi.

KIÇILDAROĞLU’NUN EYT MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm parti grubumuzun yanı sıra emeklilikte yaşa takılanların verdiği mücadele nihayet olumlu sonuçlandı” şeklindeki sözleriyle konuşmasını tamamladı.

GÜRER ABO DEĞİŞMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı açıklamada da Emeklilikte Yaşa Takılanların emekliliğe hak kazanmaları sonunda bağlanacak emekli aylığının düşük olacağına dikkat çekip "AKP iktidarı 2008 yılında yaptığı düzenleme ile aylık bağlama oranının katsayısını % 70 den % 30 a düşürüp emekliye daha düşük maaş uygulamasını getirdi.1999 öncesi işe giren için getirilen yaş sınırı kalktı. O gün işe giren o şartlarda emekli olsa aylık bağlama oranı yüksek olduğu için maaşı da yüksek olacaktı. Bu nedenle aylık bağlama oranı da işe giriş şartlarına uygun yükseltilmelidir. AKP iktidarları emekli maaşını kırpa kırpa kuşa çevirdi. Hakkı olan emekli maaşı verilmeli ve en düşük emekli aylığı asgari ücret olmalıdır” dedi.