3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milyonların beklediği kanun Resmi Gazete’de: EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi

Milyonların beklediği kanun Resmi Gazete’de: EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 02:27
Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlandı: EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi

Milyonların beklediği kanun Resmi Gazete’de: EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi
+
Aa
-

Emeklilikte yaşa takılan milyonların beklediği kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

Kanun, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Şartları uyan ve emekli olmak isteyenler e-Devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden başvurabilecek.

e-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
3
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
4
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
5
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
6
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
7
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Popocatepetl Yanardağı’nın yakınında göktaşı görüldü
﻿Popocatepetl Yanardağı’nın yakınında göktaşı görüldü
﻿Popocatepetl Yanardağı’nın yakınında göktaşı görüldü
﻿Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
﻿Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
﻿Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
﻿Kılıçdaroğlu, iki partiyle görüşecek
﻿Kılıçdaroğlu, iki partiyle görüşecek
﻿Kılıçdaroğlu, iki partiyle görüşecek
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.