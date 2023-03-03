Milyonların beklediği kanun Resmi Gazete’de: EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi

Emeklilikte yaşa takılan milyonların beklediği kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

Kanun, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Şartları uyan ve emekli olmak isteyenler e-Devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden başvurabilecek.

e-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.