Önergesi reddedilen CHP’li Gürer isyan etti: Hokus pokusla kağıt üzerinde orman varlığını artmış gösteriyorlar

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanının iddia ettiği gibi ortam alanları arttı mı yoksa azaldı mı, ne kadarı maden sahası oldu, bunların belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Meclis Genel Kurulu’nda, Önergesi üzerinde bir konuşma yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, orman varlığının ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğuna değinerek, Kâğıt üzerinde "Orman varlığını artırdık." diye kamuoyuna çıkmak yerine, bu konuda gerçeklerin görülüp, bu gerçekler üzerinden değerlendirmeler yapılarak önlemlerin alınması gerektiğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının; ‘ülkemizde yeşil alanların azalmasını bir iddia olarak değerlendirip gerçekte orman varlıklarının arttığını ileri sürdüğünü aktaran Ömer Fethi Gürer, bu iddialarda ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanının; "Son yirmi yılda orman alanlarımızı 2 milyon 300 bin hektar artırdık. Son yirmi yılda dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri oldu. 1972'de 20 milyon 200 bin hektar olan orman alanımızı 2021 yılında 23 milyon 100 bin hektara çıkardık." Şeklindeki açıklamasına dikkat çekerek, “ uzmanlarına gittim, Bakanlığın bu iddiasını araştırdım, kamuoyunun takdirine sunmak üzere yüce Mecliste araştırmasının yapılması için de bu teklifi buraya getirdim. Özünde, orman alanlarımızın 540 bin hektarı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde maden, otoyol, enerji amaçlı kullanımla tüketilmiş.” Dedi.Gürer pano ile Isparta Sütçüler'de 2009 yılında orman alanının görüntüsü bugün erdiği nokta da, 2021 yılına geldiğimizde böyle olmuş diye gösterip orman alanın maden alanı olarak yok edilişini gösterip “Orman alanları tüketilirken nasıl oluyor da orman varlığımız artıyor?” diye sordu.

50-100 YAŞINDAKİ AĞAÇLAR AKP DÖNEMİNDE Mİ DİKİLDİ

Unutulan orman alanlarının "orman alanı" olarak kayıtlara alındığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Örneğin, Kars Kağızman'da 2015 yılında 1 hektar olan orman alanı 2021 yılında 12 bin hektar olarak ortaya çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde buralara ağaç dikilmesi gerçekten güzel olurdu ama öyle değil; unutulanları ormanları bugünkü teknolojiyle saptıyorlar, burada buldukları orman varlığını "Biz ormanı artırdık." diye açıklıyorlar. Ağacın yaşını 50 ile 100 aralığında, uzmanlar bunu inceliyorlar, Kağızman'da 50-100 yaşındaki ağaçları orman varlığı içine katınca sanki kendileri orman alanını artırmış gibi kamuoyuyla paylaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

RUMUZ DEĞİŞTİREREK ORMAN ALANLARININ ARTTIĞINI İDDİA EDİYORLAR

Orman alanlarının azalmasına rağmen, nasıl artıyormuş gibi gösterildiğini örneklerle açıklayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Güdül İşletme Orman Şefliği plan ünitesinin tablosunda 1996 yılında ormanlık alanların toplamı 11.630 hektar görülüyor, orman toprağı ise 13.498 hektar. 2006 yılından sonra yapılan amenajman planında bunun tamamı orman alanı olarak gösteriliyor yani bozuk orman sahası. Burada daha iyi anlaşılsın diye gösteriyorum, diyerek panolarla bu anlamda değişimi gösterdi ve “Beypazarı Orman İşletmesi Güdül Orman Şefliğindeki alanının, buraları bozuk orman alanı olduğu için kayıt dışı ama ne yapılıyor? Burada daha net görünen bu bozuk orman alanlarını, orman alanı içinde gösterip orman alanının arttığını ifade ediliyor. Burada yapılan da şu: Ellerinde var olan mevcuttaki alanlarda rumuzlarla ifade edilen yerler var. Örneğin, "taşlık, ziraat" gibi rumuzla ifade edilen yerin arkasından "bozuk sarıçam, bozuk çam ya da orman toprağı" ifadeleri var. Rumuzun yerini değiştirmişler, buraları orman alanı içine saymışlar yani normalde orman sahası içinde, ormanlık olmayan alanları rumuz değişikliğiyle orman alanı sayıyorlar, böylece Türkiye'de ormanı artmış gibi gösteriyorlar. İşin özü burada da görüldüğü gibi var olanı bir hokus pokusla değiştirip orman varlığının arttığını söylüyorlar; bu, doğru bir şey değil” ifadelerini kullandı.

21 Marttaki ağaçlandırma bayramının AKP döneminde kasım ayına çekildiğini, kasım ayında dikilen fidanların ise mevsimsel gerekçelerde çoğunlukla tutmadığını aktaran Gürer, bu yanlışın da düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

ORMANLAR GERÇEKTEN ARTTI MI AZALDI MI?

Bu iddialar üzerine Bir Meclis Araştırması açılmasını isteyen Gürer, “Ormanlar gerçekten arttı mı, azaldı mı; orman alanlarının ne kadarı maden sahası oldu; bunun bütününe bir bakalım. Çünkü bu; varlığımız, geleceğimiz, çocuklarımızın da, ülkemizin de bu değeri nasıl tüketilmiş; bunu bir görelim. Kâğıt üzerinde "Orman varlığını artırdık." diye kamuoyuna çıkmak yerine, gerçekleri konuşalım. Bu konuda Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli orman mühendisleri var, uzmanlar var. Onun için bu Meclis araştırmasına tüm partilerin destek vermesini ve bu konunun irdelenmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.