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CHP'li Gürer'den hükümete kuraklık çağrısı: Önlem alınmazsa fiyatlar artacak

Niğde Ulukışla'da kuraklıktan etkilenen çavdar tarlalarını gezen CHP Milletvekili Gürer, iktidarı önlem almaya çağırdı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:21
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CHP'li Ömer Fethi Gürer'den kuraklık çağrısı

CHP'li Gürer'den hükümete kuraklık çağrısı: Önlem alınmazsa fiyatlar artacak
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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, tarlalarda kuraklık nedeniyle oluşan hasarın tespit edilerek, çiftçinin zararın devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Kuraklığın neden olduğu olumsuzlukların sadece gıda üretime değil, hayvansal üretime de etki edeceğini anlatan Ömer Fethi Gürer, bu durumun raflara da yansıyacağının ve fiyatların artacağının öngörüldüğüne dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçesinde, kuraklık nedeniyle, ürünün toprağın altından yüzeye çıkamadığı çavdar ve buğday ekili tarlalarda incelemelerde bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuru tarım yapılan tarlalarda üreticilerin sorunlarını dinledi.

VERİM KAYBI VAR

Kilosunu 12 liraya aldığı çavdar tohumlarını ektiği tarlasına, tonu 19 bin liradan aldığı gübreyi attığını söyleyen üretici, kuraklık nedeniyle tohumun toprak altında kaldığını belirtti. Şu an için tarlasındaki verim kaybının yüzde 50 civarında olduğunu ifade eden üretici, bir süre daha yağış olmaması halinde, tarladan hiçbir alamayacaklarını vurguladı.

ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA

Tarlalarına buğday, arpa ve çavdar ektiğini söyleyen başka bir üreticisi ise kuru tarım alanlarında yağışların olması halinde dönümünde 200-250 kilogram verim aldıklarını belirtti. Bu yıl yağmur ve kar yağmadığı için tohumların toprak altında kaldığını ve tarlaların yeşillenemediğini anlatan üretici, bu durumun üreticilerin ciddi sıkıntıya sokacağını, yetkililerin tarlalarda hasar tespiti yapıp, üreticilerin zararının karşılanması gerektiğini kaydetti.

TOKER: “GÖLETLERDE SU SEVİYESİ 3’TE 1’E KADAR DÜŞTÜ”

CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ise göletlerde geçen yıla göre ciddi oranda çekilmelerin olduğunu belirterek, “Ulukışla ilçemizde başta Porsuk ve Hüsniye göletleri olmak üzere su seviyesi 3’te 1’e kadar düştü. Bu durum tarla sebzelerini ciddi anlamda olumsuz etkileyecek” dedi.

KURAKLIĞIN OLUMSUZ ETKİLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise kuru tarım alanlarında kar ve yağmur yağmadığı için kuraklığın olumsuz etkilerinin görülmeye başlandığını aktardı.

Çavdar ve buğday ekili alanlarda bugün tarla yüzeyinin belli bir seviyede yeşillenmesi gerektiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, ancak kuraklık nedeniyle yeşillenmenin geciktiğini söyledi.

KURAKLIĞIN NEDEN OLDUĞU OLUMSUZLUK RAFLARA DA YANSIYACAK

Bölgede su kaynakları olmasına rağmen kuru tarım yapılan alanların da varlığına işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Göletlerde su seviyesi düştü. Hem göletlerden su alarak tarım yapanlar hem de yağmur ve kar yağmasını bekleyenler bu yıl ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntının önemli bir yansıması da hayvancılık yapanların mera alanlarının dışında hayvan yemi olarak çavdar ve arpa üretimin düşmesi maliyet artışını getirecek. Çünkü fiyatlar yükselecek. Buğdaydaki fiyat değişikliği ekmeğin fiyatını etkileyecek, raftaki diğer ürünlere de doğrudan yansıyacak” diye konuştu.

ZARAR KARŞILANMALI

Kuraklıkla ilgili önlemlerin alınması gerektiğine de değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçinin zararı tespit edilmeli ve karşılanmalı. Zaten çiftçilik yok oluyor. Çözüm siyasi iktidar tarafından sağlanmalı. Cumhurbaşkanlığı tarafından bölgedeki çiftçilerin zararı karşılanmalı” önerisinde bulundu.

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XYZ
26.01.2023 11:41
SİZ ÇAĞDAŞLAR SEÇİİ KAZANINCA HALLEDERSİNİZ ÜÇKAĞITÇILAR  
 
zafer partisi
26.01.2023 11:17
önlem alınsada fiyatlar artacak  
 
vatandaş
26.01.2023 11:03
gene dış güçler işi yaaaa yamurumuzu da çaldılar :))  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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