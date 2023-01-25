Vatandaş ilaç için karın çamurun ortasında 60 km yol gidiyor. CHP’li Gürer: Sağlıkta şiddete dönüşmeden önlem alınmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçesinde bir eczanede, son zamanlarda ülke genelinde yaşanan ilaç sıkıntısının nedenleri üzerine değerlendirmede bulundu.

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

CHP Milletvekili Gürer’e sorunun kaynağıyla ilgili bilgi aktaran Eczacı Mehmet Berkant Özkaynak, son zamanlarda özellikle çocuk antibiyotikleri ve bazı kronik rahatsızlıklarla ilgili ilaçlara erişimde sorun yaşandığını anlattı.

“HEKİMLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ”

İlaçla ilgili hammaddenin tükendiği ya da özellikle çocuk antibiyotiklerinin yurtdışına verildiği yönünde söylentilerin olduğuna değinen Eczacı Mehmet Berkan Özkaynak, “Zaman zaman ilaç olmadığı için vatandaşla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen muadil ilaçlar konusunda hekimleri arayıp yeniden reçete düzenlemesi yapmasını talep edebiliyoruz. Duruma göre hekimler anlayış gösterebiliyor ama bazı hekimler de muadil de olsa farklı bir ilaç verilmesinden yana olmuyor. Bu durumda hekimlerle de karşı karşıya kalabiliyoruz” dedi.

“NİĞDE’DEN ULUKIŞLA’YA GELİP İLAÇ İSTEYEN VAR”

Geçtiğimiz hafta sonu nöbetçi iken Niğde’den 3 hastanın Ulukışla’ya gelerek ilaç aldığını söyleyen Özkaynak, “Niğde’de bulamadığı için vatandaş 60 kilometre uzaklıktaki Ulukışla’ya gelip ilaç alıyor. Burada tam ilaçlarını karşılayamadık ama yine de vatandaş Niğde’den buraya kadar geliyor. Talep ettiğimiz 1’er 2’şer kutu ilaç geliyor ama bizim haftalık ilaç çıkışımız 50 kutu oluyor” diye konuştu.

“27 YILLIK EZCACIYIM, BU DURUMA GELECEĞİMİZİ SÖYLESELER İNANMAZDIM”

27 yıldır eczacılık yaptığını söyleyen Mehmet Berkant Özkaynak böyle bir dönemi hiç yaşamadıklarını belirterek “Zaman zaman spesifik kronik rahatsızlıklarla ilgili ilaç yokluğu yaşanmış olabilir ama böyle bir dönem hiç olmadı. Geçtiğimiz yıl Eylül ya da Ağustos ayında bana deselerdi ki ‘Şu ilaçlar artık olmayacak. Size haftada 1’er 2’er kutu verilecek’ deseler inanmazdım. Ama ne yazık ki raflar boşaldı” dedi.

“SORUNUN KAYNAĞI İLAÇ FİYAT KARARNANESİ Mİ?”

Niğde merkezde eczacılık yapan Turgay Yıldız ise sorunun ülke genelinde yaşandığına dikkat çekerek, “Firmalar ilaç göndermiyor ya da üretmiyor. Bulunamayan ilaçlar arasında ithal olanlar da var yerli olanlar da var. Temel sorun, ülkemizdeki İlaç Fiyat Kararnamesi’dir. İlaç fiyatlarında Avro kuru üzerinden yılda bir kez değişiklik yapılıyor. Avro şu anda 20 liraya dayandı. Ama ilaç fiyatlandırmasındaki kur oranı 10 liraya denk geliyor. Dolayısıyla üretici de haklı olarak maliyetler döviz üzerinden olduğu için 20 lira olması gereken ürünü 10 liraya satmak istemiyor. Yakın zamanda yüzde 40’e yakın zam olmasına rağmen bir önceki aya göre ilaç sıkıntısı daha büyük bir noktaya geldi” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise özellikle nöbetçi olan eczacıların zaman zaman ilaç yokluğu nedeniyle vatandaşlarla karşı karşıya gelmesinin, ilerleyen zamanlarda daha da büyük sorunlara yol açma ihtimalinin bulunduğuna işaret ederek, “Sağlık Bakanlığına buradan çağrıda bulunuyorum. Sağlıkta şiddet, eczacıya şiddete dönüşmeden sorunun çözümüne yönelik girişimlerde bulunulmalı” diye konuştu.

“VATANDAŞ BİZE SORUYOR”

Niğde ve ilçelerinde ilaç sorunun hat safhaya ulaştığını yineleyen Ömer Fethi Gürer, “Vatandaş bize soruyor, ilaçlar neden yok diyor, bize kim sahip çıkacak diyor. Fiyat artışına rağmen bazı ilaçların bulunmuyor olması büyük bir sorun. Bu sorunu ortadan kaldıracak önlemler mutlaka alınmalı. Biz Ankara’dan değil, alana inerek sorunu yerinde tespit ediyoruz” ifadelerini kullandı.