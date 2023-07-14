CHP’li Gürer: İngiltere sarayına bile giden kiraz nasıl olur da dalda kalır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz olarak, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yol kapatma eylemi yapan kiraz üreticilerinin sorunlarını, Meclis gündemine taşıdı.

KİRAZ ÜRETİCİLERİ YOL KAPATTI

Ulukışla ilçesindeki Bolkar Dağı eteklerinde son turfanda kirazın, tüccar alıma gelmediği için dalında kaldığına değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üretici isyan etti, Adana-Ankara E5 Kara Yolu'nu biraz önce (dün)trafiğe kapattı, kirazı yola döktü, yolda uzun araç kuyrukları oluştu” aktarımında bulundu.

ÜRETİCİYE ACIL DESTEK VERİLMELİ

Tarım ve Orman Bakanlığının, bölge üreticisine acil destek vermesi gerektiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cumhurbaşkanı, üreticinin sesini duyup destek alımı sağlamalıdır. Bölgede yeterli soğuk hava deposu, paketleme ve işleme ünitesi olmaması ürünün toplandığı an satılmasını gerekli kılmaktadır” diye konuştu.

KİRAZ DALDA KALDI

Kirazın dalda kaldığını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Büyükşehir marketlerinde tüketici kiraza ulaşamıyor, üretici de ürettiği kirazı ne yazık ki satamıyor; tam bir vurgun düzeni sürüyor, üretici de tüketici de mağdur ediliyor” diye konuştu.

TARIM BAKANLIĞI GÖREVE

İngiltere sarayına giden kirazın maliyetine satılmadığı için dalda kalmasının, ilgililerin acil çözüm bulmasını gerekli kıldığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına bu konuda göreve davet etti.