CHP'li Gürer: Üreticinin bir ton buğdayda 2002'ye göre 7 çeyrek altın kaybı var

Editör: Osmancan Erok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılı için açıklanan hububat taban fiyatının, beklentilerin çok altında kaldığını söyledi.

Geçen yıl prim dahil ton başına 7 bin 400 lira olan buğday taban fiyatının bu yıl 1000 liralık primle birlikte 9 bin 250 lira olarak açıklandığını aktaran Gürer, “bu yıl Yüzde 40’lık enflasyon rakamı dikkate alındığında, bu rakam en az 10 bin 460 lira . Aradaki fark 1210 lira” dedi. CHP önerdiği prim dahil taban fiyat ise 13.000 TL idi.

2002 yılında 1 ton buğday satan üreticinin, bu parayla 11 çeyrek satın alabildiğini anımsatan CHP Milletvekili Gürer, bu yıl açıklanan taban fiyata göre 1 ton buğdayla sadece 4 çeyrek satın alınabildiğine işaret etti. Aradaki farkın 7 çeyrek altın olduğunu belirtti.

TABAN FİYAT ENFLASYON RAKAMLARININ ALTINDA KALDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, 2023 yılı için açıklanan hububat taban fiyatlarını eleştirdi.

Ekmeklik buğday taban fiyatının 1000 liralık prim desteğiyle birlikte 2023 yıl için ton başına 9 bin 250 lira, arpa fiyatının ise 500 liralık prim desteğiyle birlikte 7 bin 500 lira olarak belirlendiğini aktaran Ömer Fethi Gürer, geçen yıl açıklanan taban fiyatla, enflasyon rakamları dikkate alındığında, açıklanan taban fiyatın enflasyon rakamlarının gerisinde kaldığına dikkat çekti.

BUĞDAY TABAN FİYATI EN AZ 10 BİN 460 LİRA OLMALIYDI

Düzenlediği basın toplantısında geçen yılkı hububat taban fiyatı ile bu yıl ki taban fiyat artışını da kıyaslayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2022 yılında prim dahil ton başına 7 bin 450 lira olan buğday fiyatı, TÜİK’in açıkladığı bugun için yüzde 40’lık enflasyon rakamı göz önünde bulundurulduğunda en az 10 bin 460 lira olması gerekir. Buğdayda açıklanan fiyatla olması gereken fiyat arasında, üretici aleyhine enflasyon dikkate alındığında dahi yaklaşık 1210 lira fark var” dedi.

ENFLASYONA GÖRE ARPA FİYATI

8 BİN 680 LİRA OLARAK AÇIKLANMALIYDI

Aynı oranın arpa fiyatında da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2022 yılında prim dahil 6 bin 200 lira olan arpa fiyatına bu yıl yüzde 40’lık enflasyon rakamı eklendiğinde, 2023 yılı arpa taban fiyatı ise ton başına en az 8 bin 680 lira olması gerekiyor. Enflasyonun çok altında bir taban fiyat çiftçi mutlu etmez” dedi.

ÜRETİCİNİN KAZANCININ YARISINA EL KONULDU

Hem buğdayda hem arpa taban fiyatında, enflasyon rakamların altında bir artış verildiğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Enflasyon yüzde 40 olarak açıklanmasına rağmen, geçen yıla göre buğday alım fiyatı artışı yüzde 24, arpa alım fiyatı ise yüzde 21 olmuştur. Enflasyon artışının yaklaşık yarısı kadar taban fiyat artışı yapılmıştır. Bu durum, üreticinin edeceği kazancın yarısına el koymak anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

KASIM- ARALIKTA EKİM YAPAN ÜRETİCİ DAHA ÇOK ZARAR ETTİ

Üreticinin bazı bölgelerde kasım-aralık aylarında ekim yaptığına da dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2022 aralık ayı enflasyonuna göre buğdayın prim dahil 7 bin 450 lira olan taban fiyatının Aralık 2022 enflasyonu esas alındığında yüzde 64.27 oranındaki artışla en az 12 bin 238 lira olması gerekirdi. Aynı oran dikkate alındığında, geçen yıl prim dahil ton başına 6 bin 200 lira olarak açıklanan arpa taban fiyatının da yine Aralık 2022 enflasyonuna göre yüzde 64.27 enflasyon artışıyla birlikte en az 10 bin 184 lira olması gerekirdi” dedi.

ÜRETİCİNİN BUĞDAYDA 3 BİN LİRA, ARPADA 2 BİN 734 LİRA KAYBI VAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıklanan taban fiyatları ile enflasyon eklenerek dahi olması gereken fiyatlar açısından da bir kıyaslama yaparak, “Kasım- aralık döneminde ekim yapan üreticinin zararı daha fazla. Tarla kirası,mazot,tohum,ilaç,gübre,işçilik,traktör ve biçerdöver giderleri hesaba katılarak girdi maliyeti+Enflasyon+makul kar ile en az taban fiyat prim dahil ton fiyatı 13.000 TL olması gerekirdi.

2002’DE 1 TON BUĞDAYDA 11 ÇEYREK ALTIN ALINABİLİYORDU

2023 yılı için açıklanan hububat taban fiyatını yıllara göre karşılaştıran çiftçi refahı açısından bir değerlendirme yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2002 yılındafiyatı 20 lira olan çeyrek altınla, o dönem 1 ton fiyatı 230 lira olan buğday taban fiyatı kıyaslandığında, 1 ton buğday fiyatıyla 11 adet çeyrek altın alınabiliyordu. Günümüzde ise çeyrek altın fiyatı 2 bin 250 lira. Buğday taban fiyatı ise 9 bin 250 lira. Bu yıl bir ton buğday satan üretici sadece 4 çeyrek altın alabiliyor” diye konuştu.

2002’YE GÖRE ÜRETİCİNİN TON BAŞINA,7 ÇEYREK ALTIN KAYBI VAR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Açıklanan buğday taban fiyatı çeyrek altın fiyatları üzerinden kıyaslandığında, 2002 yılı ile 2023 yılı arasındaki fark 7 çeyrek altın ediyor. Bugün 7 çeyrek altın toplam 15 bin 750 lira ediyor. Bu da üreticinin bir ton buğdayda, 2002 yılına göre 15 bin 750 lira kaybetmiş olduğunu gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu.

NEDEN SEÇİM ÖNCESİNDE AÇIKLANMADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat fiyatlarının seçim öncesinde açıklanmamasının nedenini de şu şekilde ifade etti:

“Seçim öncesi fiyatın açıklanmaması bunun çiftçiyi mutlu etmeyecek bir fiyat olduğu için seçim sonuna bırakılmış olması da mevcut siyasi iktidarın bu bağlamda çiftçimize yaptığı dolaylı bir oyun diye tanımlanabilir” diye konuştu.

ÇİFTÇİ TMO’YA DEĞİL, TÜCCARA SATIYOR

Gürer, basın toplantısında çiftçilerin TMO yerine doğrudan tüccara ürün satmak zorunda kaldığı duruma da dikkat çekerek, “Çiftçilerin önemli bölümü özellikle küçük çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün vermek yerine doğrudan tüccara ürün satmak gibi bir mecburiyeti var. Her yerde ofis alım yapmıyor.Nakliye,işçilik yanında ofis 30 günde aldığı ürüne ödeme yapıyor.Çiftçi borçlu,zorunlu olarak tarlada ürün satıp tohum,ilaç,gübre borcunu ödeyecek. Bunun yansıması da 8 bin 250 liraya buğdayını vermek zorunda kalması. Bu durumda çiftçinin önümüzdeki yıllarda ekim yaparken düşünmesini getirecek. Çünkü geçtiğimiz yıl seçim var diye yüzde 200 üzerinde bir fiyat artışı verilirken

Bu yılki fiyat artışının yüzde 24’le sınırlandırılması ve enflasyon altında fiyat kalması çiftçiyi mağdur etti.Buğdayda döviz artışı,Ukranya -Rusya arasında süren savaş ileriye dönük sıkıntı üretebilir.Bu yıl TÜİK 20.500.000 ton üretim öngörüyor.Artan nufus ve gelecek turist sayısı ile buğday da kendi kendine yeterlilik riski artabilir.Çiftçi farklı ürün desenine yönelmesi sorunu derinleştirir.Bu süreç doğru yönetilmemesi sorunları artırır”ifadelerini kullandı.