CHP’li Gürer: Ziraat Bankası çiftçinin bankası olacak

Ziraat Bankası’nı yeniden çiftçi kuruluşu haline getireceklerini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Topçunun, popçunun kredi alıp da orayı soymasına izin vermeyeceğiz. Ziraat Bankası’nın asli işlevi çiftçi bankası olmaktır; onu yerini getireceğiz” dedi.

CHP’li Gürer: Ziraat Bankası çiftçinin bankası olacak

Editör: Özge Ceren Çimen

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çiftlik, Altunhisar ve Bor ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gittiği yerlerde halkının yoğun ilgi gösterdiği CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı konuşmalarda özellikle tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi noktasında hayata geçirecekleri projeleri maddeler halinde sıraladı.

MAZOT’TA VERGİYİ KALDIRACAĞIZ
Mazotta KDV ve ÖTV’yi kaldıracaklarını, tohum ve gübrede yüzde 50 destek sağlayarak çiftçiyi sübvanse edeceklerini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, milli gelirin yüzde 1’ini her yıl çiftçiye vereceklerini kaydetti.

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ZİRAAT BANKASI ÇİFÇİ BANKASI OLACAK
Ziraat Bankası’nı yeniden çiftçi kuruluşu haline getireceklerini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Topçunun, popçunun kredi alıp da orayı soymasına izin vermeyeceğiz. Ziraat Bankası’nın asli işlevi çiftçi bankası olmaktır; onu yerini getireceğiz” dedi.

ZARAR EDEN ÇİFTÇİNİN ZARARINI DEVLET KARŞILAYACAK
Bir yıl öncesinden çiftçiye taban fiyat açıklayacaklarını anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Makul kar ve girdi maliyeti üzerinden açıklanacak taban fiyata rağmen çiftçi zarar ederse zararını biz karşılayacağız. Çiftçini üretimin içinde tutacağız. İşlenmiş ve dondurulmuş gıda dönüştüreceğimiz ürünlerle Türkiye’de patates ve soğanda yaşanan sorunları kökünden çözeceğiz. Böylece katma değerli ürün üreteceğiz. Yurtdışına satarak marka ürünleriyle Türkiye’nin geleceğinde sizlere daha fazla katkı sağlayacak refah düzeyini oluşturacağız” diye konuştu.

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KÖYE DÖNÜŞÜN YOLUNU AÇACAĞIZ
Çiftçinin refahını artmadan sorunlardan arınamadığının altını çizen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kırsalı geliştireceğiz. Özellikle köye dönüşün yolunu açacağız. Kadın ve gençler kırsala döndüğünde, tarım yaparlarsa sosyal güvenlik kurumu primlerini devlet olarak biz karşılayacağız. Genç kardeşimiz köye döndüğünde tarım yapmak isterse yanında bizi bulacak” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ÜRETEREK BÜYÜR
“Üreten Türkiye, güçlü Türkiye’dir” diyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Türkiye başkalarından tarım ürünü alarak var olamaz. Türkiye, üreterek büyür, güçlenir. Bunun yollarını biliyoruz. Size verdiğimiz sözlerin hepsini uygulamada yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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12 UÇAKTAN 11’İ SATIP EMEKLİNİN İKRAMİYESİNİ VERECEĞİZ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurban Bayramında emeklilerin hesabına 15 bin TL yatırılacağı sözüne de değinerek, “Bize soruyorlar, ‘vekilim parayı nereden bulup da emeklinin hesabına 15 bin lira yatıracaksınız?’ diyorlar. Ben de diyorum ki, ‘ kaynak var.İsrafı önlerseniz sorunlar biter Örneğin cumhurbaşkanlığının 12 uçağı var. 11’ini sattık mı emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yatar. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığının 12 uçağa ne gerek var?.Türkiye büyük bir ülke kaynaklarını doğru kullanarak, önceliklerini doğru belirleyerek insanca, hakça bir yaşamı kurmak mümkün. Planlı bir yönetimler Türkiye kendi kendine yeten ülke olur” şeklinde konuştu.

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