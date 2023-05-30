İki kamu bankasında arsa harekatı. Milyarlık araziyi bakın kime sattılar

Ziraat ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakıfları İzmir'de arsa satın aldı.

Arsayı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan satın alan Ziraat ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakıfları arsa karşılığı olarak 1.112.500.000 TL ödeyecek. Vakıf, arazi satışının imzalanmasının paranın yarısı peşin ödedi.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz portföyünde bulunan; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi’nde yer alan, 40015 Ada 1 Parselde kayıtlı (16.560/500.000 Hisse) yüzölçümü 165,6 m² olan, 40021 Ada 1 Parselde kayıtlı (168.235/877.646 Hisse) yüzölçümü 1.682,35 m² olan ve 40022 Ada 1 ile 2 Parselde kayıtlı yüzölçümü 42.069,51 m² olan, toplam 2.200.100.000,-TL ekspertiz değerindeki arsa nitelikli taşınmazların %50 hissesi, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda 29.05.2023 tarihinde 1.112.500.000,-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden T.C.Ziraat Bankası A.Ş ve T.Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na satılmıştır. Satış bedelinin 550.000.000,-TL’lik kısmı peşin olarak alınmış olup, kalan bölümü bir ay içerisinde tahsil edilecektir.