CHP'li Gürsel Tekin: Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık

Gürsel Tekin, seçim döneminde çok sayıda tartışmaya neden olan sandık güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

CHP'li Gürsel Tekin: Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık

14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile 28 Mayıs'ta ikinci turda sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'li Onursal Adıgüzel'i istifaya götüren "sandık güvenliği" konusu yeniden gündeme geldi.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü TV'de katıldığı yayında CHP'nin sandıkta oyların güvenliğini sağlamakta sorun yaşadığını dile getirdi. Oyların güvenliğinin sağlanamadığını iddia eden Gürsel Tekin, "Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık" dedi.

Partisinin oyları koruyamadığını öne süren Tekin,

17 bin sandıktan veri alınmadığına yönelik söylemi sorulan Tekin, "Onu ben arkadaşlarımızın verilerini doğru sayarak verdim. Bendeki veriler daha değişik" diyerek konuşmasına yasak getirildiğini öne sürdü.

"SEÇİMİ ALIRDIK"

CHP'nin kullandığı sandık bilgilendirme sistemi için iki yıldır çabaladığını ifade eden Tekin şöyle konuştu:

CHP yöneticilerinden çoğu beni aradı. Bir tanesi de 'Bu kadar boş konuşuyorsun gel sen buraya kardeşim' demedi. 'Hizmet satın alalım' dedim. Yapacağımız tek şey vardı. İşsizden, sivil toplum örgütüne, avukatlar herkes konuştu.

Müşahit dediğin gözlemcidir resmi bir şey değil. 191 bin 700 sandık görevlisi gidecektik.

İsterseniz Anadolu Ajansı, TRT ne yaparsa yapsın. Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık.

"BANA YASAK GELDİ"

Onu ben arkadaşlarımızın verilerini doğru sayarak verdim. Bendeki veriler daha değişik. Yeni bir tartışma yaratmak için bunu söylemiyorum. Ben 2020 yılında çıktım anlatıyorum yani bunları ben nerede anlatacağım?

Sonuç olarak partinin mecralarında anlatacağım, sayın genel başkana anlatacağım. Bu işle ilgilenen arkadaşları uyarmak benim görevim.

Bana yasak geldi.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'değişim' açıklaması
Son Dakika... Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarının partilere göre dağılımı belli oldu
Özgür Demirtaş faizi artırarak enflasyonu paramparça eden ülkeyi paylaştı
Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Siyahın zıt anlamlısı nedir? Siyah kelimesinin karşıt anlamlıları nelerdir? Keşfet
Siyahın zıt anlamlısı nedir? Siyah kelimesinin karşıt anlamlıları nelerdir?
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı Spor
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Fatih Portakal doğum hızının düşmesini Başkanlık Sistemi'ne bağladı Yaşam
Fatih Portakal doğum hızının düşmesini Başkanlık Sistemi'ne bağladı
Bakan Koca'dan zehirli mantar uyarısı Sağlık
Bakan Koca'dan zehirli mantar uyarısı
Toksik insan nedir? Toksik insan nasıl anlaşılır? Keşfet
Toksik insan nedir? Toksik insan nasıl anlaşılır?
BM'den sivilleri bombalayan Rusya hakkında açıklama Dünya
BM'den sivilleri bombalayan Rusya hakkında açıklama
Evvabin namazı nedir? Evvabin namazı ne zaman nasıl kılınır? Keşfet
Evvabin namazı nedir? Evvabin namazı ne zaman nasıl kılınır?