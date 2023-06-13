Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'değişim' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası’nda yarışan İBB Spor Kulübü sporcuları ile buluştu. Emirgan Korusu içindeki Beyaz Köşk'te gerçekleşen buluşmada İmamoğlu, altın madalya sahibi sporcular Merve Dinçel, Nafia Kuş, Hakan Reçber ve bronz madalya sahibi Görkem Polat, Emre Kutalmış Ateşli'ye hediye takdim etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP’deki ‘değişim’ tartışması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“PARTİ İÇİNDE AKLINIZA GELEN HERKESLE GÖRÜŞTÜM, GÖRÜŞÜYORUM”

“Parti içinde aklınıza gelen herkesle o günden beri görüştüm, hala görüşüyorum” diyen İmamoğlu, görüşmeleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Hanım… Partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum."

Özgür Özel’in dün yaptığı açıklamaları “Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm” sözleriyle değerlendiren İmamoğlu, partide bir değişim talebi olduğunu vurgularken sorunların olgunlukla çözülmesi gerektiğini söyledi.

"MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"

Gazetecilerin, değişimden ne kastedildiğini sormaları üzerine İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünülmek zorundayız. Bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil."

"UYDURMA İŞLER ÜZERİNDEN ARAYIŞLAR NAFİLE"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın şikayetiyle açılan davayla ilgili de konuşan İmamoğlu, 15 Haziran'da yapılacak ilk duruşmaya ilişkin şunları kaydetti:

“Zaten soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun cevabını verir günü geldiğinde, onun da en güzel yeri hep seçim olmuştur." (DHA)