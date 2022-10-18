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  • CHP’li Kuşoğlu TBMM Başkanı Şentop’u mektupla uyardı: “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesi çiğnendi. Meclis de

CHP’li Kuşoğlu TBMM Başkanı Şentop’u mektupla uyardı: “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesi çiğnendi. Meclis devre dışı bırakıldı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP sözcüsü Bülent Kuşoğlu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir torba Kanun teklifi görüşmeleri sırasında TC Merkez Bankası yetkililerinin bilgi vermemesi olayının TBMM itibari ve millet iradesi ile ilgili bir konu olduğunu ileri sürerek TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u konunun gereğini yapması için bir mektupla uyardı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 18:16
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CHP’li Kuşoğlu TBMM Başkanı Şentop’u mektupla uyardı: “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesi çiğnendi. Meclis devre dışı bırakıldı”
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Bülent Kuşoğlu’nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yazdığı mektup şöyle:

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 17 Ekim 2022 tarihli 27.dönem 6. Yasama Yılı 2’nci birleşiminde 52 Maddelik, 2/4618 esas numaralı  “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerine devam edilmiştir.

Teklifin 23. Maddesi’nde Kur Korumalı Mevduat Hesabı ile ilgili uygulamanın 1 yıl daha uzatılması hükmü yer almaktadır. Bu madde 1,4 trilyon liralık bir risk içermekte ve Cumhuriyet tarihinde ekonomik alanda en netameli konulardan birini oluşturarak çok hassas bir yer tutmaktadır. Yani mevcut uygulama konusunda mutlaka yasa yapıcının bilgilendirilmesinin gerektiği çok önemli bir özellik taşımaktadır. 

İlgili Madde görüşmelerine gelindiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri Komisyona bilgi vermiş, ancak TC Merkez Bankası yetkililerinin Komisyonda olmadığı görülmüştür. 
Bunun üzerine madde görüşmeleri TCMB Yetkilileri gelinceye kadar Komisyon Başkanı tarafından ertelenmiş ve TCMB Yetkilileri tekrar Komisyona davet edilmişlerdir. 

Komisyon çalışmalarının akşam saatlerinde görüşmelere katılan bir Merkez Bankası yetkilisi, Komisyon üyelerinin sorularına cevap veremeyeceğini, 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanununun buna izin vermediğini ifade etmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bilgi verdiği bir konuda Merkez Bankası bürokratlarının TBMM’ne bilgi vermemesi mevzuat gerekçesi ile açıklanabilecek bir durum değildir. TCMB yetkilisinin ifadesinin aksine 1211 Sayılı TCMB kanunu uyarında TCMB,  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na her altı ayda bir yani yılda iki kez bilgi vermekle yükümlüdür. 
Ancak konu sadece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bilgilendirilmesi değil, onun ötesinde millet iradesi ve TBMM itibari ile ilgili bir konudur. Komisyonda TCMB, TBMM’nin yasama ve denetim görevi ve hakkını engellemiştir. 

Biz muhalefet mensubu milletvekilleri olarak gerekli hassasiyeti gösterip protesto hakkımızı kullanarak bu bürokratik vesayetçi tavrı kınayarak komisyonu terk ettik. 
Ancak konu gerçek anlamda parlamento hukuku, demokrasi ve millet iradesinin mabedi Gazi Meclisimiz, TBMM’nin itibariyle ilgili olduğu için durumu bilgilerinize sunuyor ve gereğini arz ediyorum. 

Saygılarımla.

 

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TC Bursa
18.10.2022 18:40
Bilgisi olmayanlar ne bilgi verebilir ki? Talimatla iş yapanlar bu mevkilerde olduğu sürece bu ülkeden hayır beklemek hayal den öte gitmez  
 
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