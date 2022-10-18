CHP’li Kuşoğlu TBMM Başkanı Şentop’u mektupla uyardı: “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesi çiğnendi. Meclis devre dışı bırakıldı”

Bülent Kuşoğlu’nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yazdığı mektup şöyle:

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 17 Ekim 2022 tarihli 27.dönem 6. Yasama Yılı 2’nci birleşiminde 52 Maddelik, 2/4618 esas numaralı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerine devam edilmiştir.

Teklifin 23. Maddesi’nde Kur Korumalı Mevduat Hesabı ile ilgili uygulamanın 1 yıl daha uzatılması hükmü yer almaktadır. Bu madde 1,4 trilyon liralık bir risk içermekte ve Cumhuriyet tarihinde ekonomik alanda en netameli konulardan birini oluşturarak çok hassas bir yer tutmaktadır. Yani mevcut uygulama konusunda mutlaka yasa yapıcının bilgilendirilmesinin gerektiği çok önemli bir özellik taşımaktadır.

İlgili Madde görüşmelerine gelindiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri Komisyona bilgi vermiş, ancak TC Merkez Bankası yetkililerinin Komisyonda olmadığı görülmüştür.

Bunun üzerine madde görüşmeleri TCMB Yetkilileri gelinceye kadar Komisyon Başkanı tarafından ertelenmiş ve TCMB Yetkilileri tekrar Komisyona davet edilmişlerdir.

Komisyon çalışmalarının akşam saatlerinde görüşmelere katılan bir Merkez Bankası yetkilisi, Komisyon üyelerinin sorularına cevap veremeyeceğini, 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanununun buna izin vermediğini ifade etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bilgi verdiği bir konuda Merkez Bankası bürokratlarının TBMM’ne bilgi vermemesi mevzuat gerekçesi ile açıklanabilecek bir durum değildir. TCMB yetkilisinin ifadesinin aksine 1211 Sayılı TCMB kanunu uyarında TCMB, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na her altı ayda bir yani yılda iki kez bilgi vermekle yükümlüdür.

Ancak konu sadece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bilgilendirilmesi değil, onun ötesinde millet iradesi ve TBMM itibari ile ilgili bir konudur. Komisyonda TCMB, TBMM’nin yasama ve denetim görevi ve hakkını engellemiştir.

Biz muhalefet mensubu milletvekilleri olarak gerekli hassasiyeti gösterip protesto hakkımızı kullanarak bu bürokratik vesayetçi tavrı kınayarak komisyonu terk ettik.

Ancak konu gerçek anlamda parlamento hukuku, demokrasi ve millet iradesinin mabedi Gazi Meclisimiz, TBMM’nin itibariyle ilgili olduğu için durumu bilgilerinize sunuyor ve gereğini arz ediyorum.

Saygılarımla.