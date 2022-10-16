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  • AKP’nin sansür yalanına ABD’den yalanlama: Bizde böyle bir yasa yok

AKP’nin sansür yalanına ABD’den yalanlama: Bizde böyle bir yasa yok

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, mecliste kabul edilen 'dezenformasyonla mücadele' kapsamındaki 'sansür yasası' için ABD ile bu yasanın birebir örtüştüğünü söylemişti. ABD bu iddiaları yalandı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 10:57
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AKP’li Ahmet Özdemir'in sansür yasası iddialarına ABD'den yalanlama

AKP’nin sansür yalanına ABD’den yalanlama: Bizde böyle bir yasa yok
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AKP ve MHP'nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla hazırlayıp Meclis'e getirdiği yasa teklifi Meclis'ten geçti.

Artık yasa gereği sosyal medyada "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak" paylaşım yapılırsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenebilecek.

Meclis'te konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, "Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29'uncu maddeyi konuştuk” ifadelerini kullanmış ve ABD’li bir yetkilinin “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor” dediğini iddia etmişti.

ABD Dışişleri'nden ise Özdemir'in bu iddiasına yalanlama geldiği aktarıldı.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, "yasadaki maddelerin, Türkiye’de sektöre girişe engel yaratarak, dijital ve online bilgi ve eğlence hizmet sağlayıcılarını ciddi şekilde etkileyebileceğini" kaydetti.

Haberde Dışişleri sözcüsü, Ankara'yı "dezenformasyona karşı koyma konusundaki yaklaşımların, başta çevrimiçi ve çevrimdışı ifade özgürlüğü olmak üzere, demokrasiyi destekleyen ilkelere farkında olmayarak zarar vermemesini sağlamaya" çağırdı.

“ABD'DE BENZER BİR YASA YOK”

AKP'li Özdemir'in ABD'den bir yetkilinin "Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor dediğini” dediğine dair Türk basınında yapılan haberleri "dezenformasyon" olarak niteleyen Dışişleri sözcüsü, benzer yasaların bulunduğunu söylediğine ilişkin iddiaları yalanladı, bu ifadelerin doğru olmadığı aktarıldı.

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Asker
16.10.2022 12:02
Bunlar sözde Müslümanlar özde değil yalancılıkta çağ atladılar.  
 
Yalan dolan
16.10.2022 11:41
Yalancı milletvekili tabi bu şahıs bir yerden talimat almıştır derhal yargılanmalı kendi getirdikleri yasa onları yok edecek  
 
Vatandaş
16.10.2022 11:13
O vekil hakkında yalan haber den suç duyurusunda bulunmak lazım. Uyuma eyyy muhalefet  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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