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  • AKP’li Özhaseki mikrofonun açık olduğunu unuttu. Olay sözler duyuldu

AKP’li Özhaseki mikrofonun açık olduğunu unuttu. Olay sözler duyuldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katıldığı programda mikrofonun açık olduğunu unutunca söylediği sözleri herkes duydu. Özhaseki’nin ifadeleri sosyal medyada da gündem oldu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:44
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Olay sözler duyuldu. AKP’li Özhaseki mikrofonun açık olduğunu unuttu

AKP’li Özhaseki mikrofonun açık olduğunu unuttu. Olay sözler duyuldu
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Milli Gazete'nin haberine göre, AKP’nin önde gelen yöneticilerinden Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı arasında geçen diyalog dikkat çekti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri’de katıldığı programda bir vatandaşın sorununu dinleyen AKP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Memduh Büyükkılıç'a mikrofonların açık olduğunu unutarak tavsiye verdi.

"BİR ŞEY DEME HE DE GEÇ GİTSİN"

Toplantının soru-cevap bölümünde, bir vatandaş Özhaseki ile Büyükkılıç’a turizmle alakalı bazı sorunlardan bahsetti. Bu sırada Özhaseki ile Büyükkılıç arasında “Bir şey deme, He de geç gitsin” ifadelerinin kullanıldığı bir konuşma yaşandı. Söz konusu diyalog sosyal medyada günün konuları arasına girdi.

 

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mmt
7.10.2022 14:56
kayseriye müstehak.  
 
Coşkun
7.10.2022 14:52
Bu Milletide he de geç gitsin diye diye bu hale gelmiştir. Buda acı gerçek bir itirafdır  
 
Vicdan ve din
7.10.2022 14:51
Sizin gibi partiye sizin gibi yönetici yazıkki yazık Bu Memleketin güzel kalpli insanları sizlere inanıp oy vermiş Allah ıslah etsin sizleri Bu mübarek günde  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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