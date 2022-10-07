AKP’li Özhaseki mikrofonun açık olduğunu unuttu. Olay sözler duyuldu

Milli Gazete'nin haberine göre, AKP’nin önde gelen yöneticilerinden Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı arasında geçen diyalog dikkat çekti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri’de katıldığı programda bir vatandaşın sorununu dinleyen AKP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Memduh Büyükkılıç'a mikrofonların açık olduğunu unutarak tavsiye verdi.

"BİR ŞEY DEME HE DE GEÇ GİTSİN"

Toplantının soru-cevap bölümünde, bir vatandaş Özhaseki ile Büyükkılıç’a turizmle alakalı bazı sorunlardan bahsetti. Bu sırada Özhaseki ile Büyükkılıç arasında “Bir şey deme, He de geç gitsin” ifadelerinin kullanıldığı bir konuşma yaşandı. Söz konusu diyalog sosyal medyada günün konuları arasına girdi.