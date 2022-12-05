Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 milyona yakın çalışanın asgari ücret aldığı ülkemizde, ekonomik krizler nedeniyle asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına karşın, bu konuda herhangi bir yapısal değişiklik yapılıp yapılmayacağının açıklanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, Gürer önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Gelir dağılımım ve vergi sistemini düzenleyecek, yapısal değişiklikler üzerinde bir çalışmanız var mıdır?

Ekonomik kriz dikkate alınarak üç ayda bir asgari ücret belirleme komitesi toplanarak asgari ücret üzerinde değerlendirme yapılması ve açlık sınırı altında asgari ücret kalmamasına yönelik bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

Asgari ücretin tespitinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının, ülkedeki genel ücret seviyesinin, hayat pahalılığının, sosyal güvenlik yardımlarının ve diğer sosyal grupların göreli yaşama standartlarının dikkate alınarak belirlendiği söylenebilir mi?”

"ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYEN ÜÇLÜ YAPI"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, işçi, işveren kesimi ile kamu kurumu temsilcilerinin oluşan üçlü yapının katılımıyla kurulduğunu belirtti.

BAKAN TOPU YÖNETMELİĞE ATTI

Bakan Bilgin, 4857 sayılı İş Kanununda iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için ücretlerin asgari sınırının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile Asgari Ücret Yönetmeliği'nde belirlenen ilke ve esaslara göre belirlendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücret, net 5.500,35 TL, brüt 6.471,00 TL olarak belirlendiğini anımsatarak, “2021 yılında yapılan düzenleme ile tüm işçilerin ve çalışanların ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırılmış olup asgari ücret ile çalışan işçiden herhangi bir vergi alınmamaktadır” açıklamasında bulundu.

19 MİLYON ÇALIŞANIN 9,9 MİLYONU ASGARİ ÜCRET VE ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise TÜİK verilerine göre Türkiye’de ücret, maaş ve yevmiye ile çalışanların toplamının 18 milyon 719 bin olduğuna dikkat çekti.

Gürer, “Asgari ücret civarında ücret alanlar da dâhil edildiğinde 9.9 milyon işçi, bütün ücretli çalışanların yarıdan fazlası asgari ücret civarı ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ortamında, asgari ücret dahi açlık ve yoksulluk sınırının altındadır, asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücretin belirlenmesi iktidarın elindedir” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, içinde bulunulan ekonomik koşullar altında asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına ve bu ücretle geçinilmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, hem asgari ücretin belirlenmesinde hem de belirlenecek ücretin periyotlarının kısa tutulması konusunda mutlaka bir değişiklik yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.