CHP’li Gürer’den kritik uyarı: Niğde’nin deprem riski raporu hemen hazırlanmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Niğde’nin bazı mahallelerinde parti yöneticileriyle birlikte incelemelerde bulundu.

DEPREMZEDELER GÜRER’E DERT YANDI

Çayır Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Bulvarı’nın iki yönlü olarak, binaların tamamına yakının ağır hasar aldığı Çayır Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda ve orta ve ağır hasar alan diğer bölgelerinde depremzede inceleme yapan Gürer, depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

EVİMİZE GİREKİYORUZ, PSİKOLOJİMİZ BOZULDU

Niğde’de ağır hasar alan binalarına gideremedikleri için spor salonunda kaldıklarını söyleyen bir depremzede, “Eve giremiyoruz, psikolojimiz bozuldu. Gündüz korkarak girebilsek de geçe evimize girmemiz mümkün olmuyor. Seçim zamanı kapı kapı gezip oy isteyenler, 17 gündür ne geldi ne de gitti. Bu nasıl bir haksızlık, bu nasıl bir adaletsizlik?” diyerek, yetkililerin ilgisizliğine tepki gösterdi.

HİÇBİR KURUM BİZİMLE İLGİLENMİYOR, İLLA Kİ BİRİNİN ÖLMESİ Mİ YAZIM?

Sokakta kaldıklarını, yağmur ve karın altında çocuklarıyla birlikte yaşam savaşı verdiklerini anlatan bir kadın depremzede ise “Belediyeyi arıyoruz, diğer kurumları arıyoruz kimse bize bir yol göstermiyor, illa ki birinin ölmesi mi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

YARDIM ELİ UZATILMADI

Cumhuriyet Bulvarı Sülün Apartmanı sakinleri de ağır hasar gören evlerinden taşınmalarına izin verildiğini bu süreçte sadece Niğde Belediyesi’nden asansör hizmeti aldıklarını bunun dışından hiçbir kurum ve kişinin kendilerine bir yardım elini uzatmadığını ifade etti.

KALORİFER PETEĞİNİ SATARAK NAKLİYE ÜCRETİNİ ÖDEYECEĞİM

Bir an önce Niğde’nin de afet bölgesine dahil edilmesini isteyen başka bir depremzede ise “Eşten, dosttan borç para bulup taşınma işlemlerini yaptırıyoruz. Taşıma ücretini kalorifer peteğini satarak ödeyeceğiz. Devletin hiçbir imkanından faydalanamadık” diye konuştu.

RANT PEŞİNDE KOŞANLAR NİĞDE’Yİ BU HALE GETİRDİ

Kahramanmaraş depremiyle Niğde’deki binaların bazılarının oturulmaz hale geldiğini anlatan bir kadın depremzede de “Alt zemin desteği düzgün olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı. Biz de depremden etkilendik, neden kimse bizin durumumuzu sormuyor? Abimin evi yıkıldı, bir daha alamaz. İmar Bakanlığının, devletin en üst kademelerinin Niğde’nin durumundan haberi olduğunu düşünmüyoruz. Kişisel rant peşinde koşanlar her yere ruhsat vererek, Niğde’yi bu hale getirdiler. Niğde’nin afet bölgesi kapsamına alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘SİZİN HALİZİN NEDİR’ DİYE SORAN OLMADI

Niğde’nin en ağır hasarının meydana geldiği Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bazı dükkânların altına depolara geçmek için betonların kesilip merdiven konulduğu yönündeki iddialar olduğunu ileri süren başka bir depremzede ise “günlerden buradayız, ‘sizin haliniz nedir’ diye yetkililerden soran olmadı. Biz de bu memleketin insanıyız. Ben 60 yaşındayım, 20 senedir oturduğu ev ağır hasar aldı. Hiç mi Niğde’nin bürokratı, insan sevgisi taşıyan bir yöneticisi yok? Biz burada çok perişan olduk” ifadelerini kullandı.

NİĞDE AFET BÖLGESİNE DAHİL EDİLMELİ

Depremzedelerin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerin Niğde’yi de doğrudan etkilediğini ifade etti.

Cumhuriyet Caddesi’nin iki tarafındaki binaların çoğunluğunun ağır hasar aldığını söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Evleri hasar görev vatandaşlar doğal olarak taşınmaya başladı. Kendilerine bir yol yöntem de belirtilmiyor. Niğde mutlak surette afet bölgesi kapsamına alınmalıdır Niğde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmelidir” diye konuştu.

NİĞDE’DEN GEÇEN 2 FAY HATTI VAR

Niğde’de biri Tuz Gölü, diğeri Ecemiş olmak üzere iki fay hattının bulunduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde’nin deprem kuşağında olmadığı söylenirdi, ancak Kahramanmaraş ve Hatay depremi gösterdi ki Niğde, çevre illerdeki depremlerde bile ciddi şekilde sallanıyor ve binalar ağır hasar alabiliyor. O nedenle bir an önce Niğde’nin deprem güvenliği ile risk raporunun hazırlanması gerekiyor” diye konuşu.

BİNALAR TEK TEK KONTROL EDİLMELİ

Niğde’nin önemli bir bölümünün yeniden kontrol edilmesi gerektiğine değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “deprem sonrası Niğde valisi ve Belediye Başkanı ile görüştüm. AFAD ve Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede incelemeleri sürdürüyor. Ağır hasarlı ve orta hasarlı yapılar belirleniyor. Niğde Valisi Osmaniye’de koordinatör vali olarak görev yapıyor. Bölgede yaşanan büyük depremlerin önemli yansıması var. Bizde deprem bölgesinde günlerdir vatandaşlarımızın yanında olduk. Niğde ilimizin ilk anda yaşanan büyük afet nedeni ile doğal olarak gözden ırak kaldı. Geçen 17 gün sonunda mağdur olan vatandaşlarımız bizimde yaşadığımız sorunlar görülsün ve çözüm getirilsin istiyorlar. Mutlak surette kapsamlı olarak ciddi bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekiyor. Niğde’de depremden büyük etkilenmesi kıl payı kurtuldu desek yeridir. Çok sayıda ev hasarlı ve çok esnaf işyeri hasar aldığı için yıllardır kullandığı dükkanları boşaltmak zorunda kalmış durumdalar. Gördüğüm binalarda kirişler kırılmak üzere. Birden çok yapı yıkılması gerekiyor. Kira yardımı sağlanıp mağdur olanların desteklenmesi zorunludur. Doğrudan etkilenen esnaf borçları ertelenmelidir. vatandaş hasarlı evini zor koşullarda almıştı. Şimdi evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Ne yapacakları bilmiyor. Çaresizler. Devlet elini uzatsın bekliyorlar” diye konuştu.