Hz. Ömer'e büyük saygısızlık. Depreme 'sakin ol' dedi, deprem sakinleşti. Bunu ciddi ciddi anlattı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Felaket karşısında 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti 400 binden fazla kişi yaralandı. Maraş dahil çevredeki 11 il adeta enkaza döndü.

Depremden sonra bazı “din adamları” deprem ile ilgili çeşitli söylemleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Mehmet Taşkıran isimli bir “hocanın” ise Hz Ömer’in depremi durdurduğunu anlattığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Hz Ömer döneminde deprem olduğunu söyleyen Taşkıran, “Deprem günlerce sürüyor bitmiyor. Hz Ömer’e geliyorlar, ‘Ömer ne yapalım deprem oluyor’ diyorlar. Hz Ömer ‘Tövbe edin. Helalleşin birbirinizle, namaz kılın. Çünkü deprem zulümden olur’ diyor. Hattapoğlu Ömer eline bir kamçı alıyor. Bir hayvanı döver gibi elindeki kamçıyla yere vurmaya başlıyor. Depreme ‘sakin ol’ dedi” diye konuştu.

Taşkıran’ın “Hz. Ömer’in depremi durdurduğunu” anlattığı o anlar sosyal medyada kısa sürede çok kez izlendi.

Bununla birlikte daha önceden Menzil tarikatının lideri de depremi durdurduğunu iddia etmişti.