Özgür Özel: AKP'nin kolunda MHP koynunda HÜDA PAR var

Çorum’da konuşan Özgür Özel AKP’ye sert sözlerle yüklendi. Özel, “AK Parti’nin listesine bakalım… Bir kolunda MHP bir kolunda BBP, koynunda HÜDA PAR.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: AKP'nin kolunda MHP koynunda HÜDA PAR var

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili adayı Özgür Özel Çorum'da vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında AKP'ye sert sözlerle yüklendi.

Özgür Özel, “CHP için, iki kırmızı çizgi vardır. Biri vatanımız, biri de elinizde tuttuğunuz al bayrağımız… Ama bir de AK Parti’nin listesine bakalım… Bir kolunda MHP bir kolunda BBP, listesinde HÜDA PAR. Kimler kimlerle beraber…” dedi.

“KOYNUNDA HÜDA PAR VAR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çorum’da bir seçim bürosunun açılışına katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“CHP için, iki kırmızı çizgi vardır. Biri vatanımız, biri de elinizde tuttuğunuz al bayrağımız… Ama bir de AK Parti’nin listesine bakalım. Bir kolunda MHP, bir kolunda Destici’nin BBP; AKP’nin sıralarında, içinde, koynunda HÜDA PAR var.”

“GAFFAR OKAN’IN KATİLLERİ AKP LİSTESİNDE”

“Kim bu HÜDA PAR? 'Türk Bayrağı olmasın' diyen parti HÜDA PAR, AK Parti'nin listesinde. ‘Türk milleti olmasın’ diyen HÜDA PAR, AK Parti’nin listesinde. 'Ne mutlu Türküm diyene' denmesin diyen HÜDA PAR, AK Parti’nin listesinde. Özerklik olsun, federasyon olsun, vatan bölünsün diyen HÜDA PAR. AK Parti’nin listesinde. Diyarbakır’dayken Gaffar Okkan’ımızı şehit eden Hizbullah’ın savunucusu, davanın baş avukatı bugün HÜDA PAR'ın bugün Genel Başkanı. Gaffar Okkan’ın katilleri, onların avukatları AK Parti listesinde.”

“KİMLER KİMLERLE BERABER”

“Kolunda kim var, kolunda da MHP var. Yani bir kolunda MHP bir kolunda BBP, listesinde HÜDA PAR. Kimler kimlerle beraber. Kimler kimlerle beraber. Çorum'dan açıkça söylüyoruz, Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmayla ilgili ne beyanımız ne niyetimiz var. Bunu aklından geçiren AK Parti'dir. Ama bugün gelmiş milliyetçilik taslamaktadır. Külliyen yalan, külliyen yalan, külliyen yalandır.” (ANKA)

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