CHP'li Torun'dan Bakan Yanık'a: Bunların vicdanları kurumuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ankara Bürosu programına katılarak Derya Yanık'ın seçim arabasında AFAD'ın yardım kolilerinin bulunmasını değerlendirdi.

CHP'li Torun'dan Bakan Yanık'a: Bunların vicdanları kurumuş

Torun, "Bunlar artık devleti şahsım devleti haline getirdiler. Kamunun bütün imkanlarını şahsi ikballeri için siyasi propaganda da işin kullanmaktan hiç çekinmiyorlar. Bunlar kul hakkı giyiyorlar. Bunların vicdanları kurumuş artık. İnanın sınır tanımıyorlar. Bu seçimi kazanabilmek için ellerinden gelen neyse her şeyi yapıyorlar.

Bunu biz Ordu'da gördüğümüz gibi Türkiye'de de görüyoruz. Artık devletin uçakları araçları devletin her türlü kamusal imkanları. Bakın Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her yerde onlar var. Billboardlarda onlar var. Afişlerde artık utanmıyorlar. Kamu alanlarına dahi o afişlerini, o billboardlarına asıyorlar ve onları kaplıyorlar. Artık bakın bir bakan utanır, sıkılır.

O AFAD'ın kolilerini kendi propaganda aracıyla o seçim arabasıyla dağıtmak kadar ayıp olan bir şey olabilir mi? Gurur olsa, onur olsa istifa eder. Efendim bilgisi yokmuş. Allah aşkına ne olur insanların aklıyla bu kadar alay etmeyin. Yani tabiri caizse kırdığınız yumurta kırkı geçti. Yüzsüzlüğü yüzsüzlükleri artık tavan yaptı. Utanma sıkılma da kalmadı. Yani kendisinin bilgisi yokmuş. Kimi cezalandırdın? Hiç bu konuyla ilgili üstüne alıp özür diledin mi? Sadece bilgim yoktu. Bununla geçiştiriyor.

Geçmişte o çocuk istismarlarında da yaşadık. Bir konuda yaşadık. Ama maalesef her zaman olduğu gibi büyük bir pişkinlikle bunu ifade ediyor.

Artık bunlar da devlet ahlakı kalmamış. Kamu ahlakı kalmamış ve iktidarda kalabilmek için her şeyi yapıyorlar artık. Ne hak tanıyorlar, ne hukuk tanıyorlar, ne adalet tanıyorlar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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