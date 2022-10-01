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  • CHP'li Tuncay Özkan'dan İçişleri Bakanlığı'na Vahdettin tepkisi: Bu topraklarda haine 'hain' denir

CHP'li Tuncay Özkan'dan İçişleri Bakanlığı'na Vahdettin tepkisi: Bu topraklarda haine 'hain' denir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hiçin üç ayrı soruşturma izni verilmesine tepki gösteren CHP'li Tuncay Özkan, “Bu topraklarda haine ‘hain’ denir. Uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve mafya sokaklarımızda cirit atarken İçişleri Bakanlığı, işi gücü bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tunç Soyer'e soruşturma izni veriyor” dedi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 11:49
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CHP'li Tuncay Özkan'dan İçişleri Bakanlığı'na 'Tunç Soyer' tepkisi: Bu topraklarda haine 'hain' denir

CHP'li Tuncay Özkan'dan İçişleri Bakanlığı'na Vahdettin tepkisi: Bu topraklarda haine 'hain' denir
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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki gösterdi. 

Tuncay Özkan suç oranlarında yaşanan artışa dikkat çekerek İçişleri Bakanlığı'na, "Bu topraklarda haine ‘hain’ denir. Uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve mafya sokaklarımızda cirit atarken İçişleri Bakanlığı, işi gücü bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tunç Soyer'e soruşturma izni veriyor. Hiç kıvırmayın. Bu zırvaları yemeyiz. Başkan’ımızın yanındayız." ifadeleri ile tepki gösterdi.

Seyit Torun ise İçişleri Bakanlığı’nın üç ayrı dosyada soruşturma izni verdiği Tunç Soyer’e, şu ifadeler ile destek verdi:

"Bu kadar mı rahatsız oldunuz İzmir’in kurtuluş coşkusundan? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Sudan sebeplerle üç ayrı soruşturma izni verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tunç Soyer’in yanındayız. Başkan’ımızı sizin son çırpınışlarınıza yedirmeyiz."

NE OLMUŞTU?

Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkaran Vahdettin'e hain diyen Tunç Soyer hakkında 3 soruşturmaya birden izin verilnişti.

Soyer, geçen 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yaptığı konuşmayla gündem yaratmıştı. Soyer'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti” sözleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

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