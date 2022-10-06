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AKP'li Pendik Belediyesi bir caddeye İstanbul'un Kurtuluş Günü'nde Vahdettin adını verdi. Ağızlarındaki bakla sonunda ortaya çıktı

AKP'li belediye bir caddeye İstanbul'un Kurtuluş Günü'nde, şehri İngilizlere teslim eden Vahdettin'ın adını verdi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 21:40
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AKP'li Pendik Belediyesi bir caddeye İstanbul'un Kurtuluş Günü'nde Vahdettin adını verdi. Ağızlarındaki bakla sonunda ortaya çıktı. İstanbul'u İngilizlere teslim etmişti

AKP'li Pendik Belediyesi bir caddeye İstanbul'un Kurtuluş Günü'nde Vahdettin adını verdi. Ağızlarındaki bakla sonunda ortaya çıktı
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İstanbul’un kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Pendik’te bir caddeye AKP'li belediye tarafından Sultan Vahdettin ismi verildi. Vahdettin İstanbul'u işgal kuvvetlerine teslim etmişti.

Pendik Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Tarık Balyalı, isim önerisini provokatif olarak değerlendirdiklerini söyledi. Cadde ve sokak isimlendirme yetkisi büyükşehir belediyelerinde olduğu için teklifin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’ne gelmesi bekleniyor.

Pendik Belediyesi Ahmet Cin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Pendik'te bir caddemize Sultan Abdulhamit Han, bir caddemize ise Sultan Vahdettin ismini verdik. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP’li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek eleştirdi. Bu eleştiriyi, art niyetli ve CHP’nin, tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Her iki sultan, CHP’nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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