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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorulara cevap veremeyince küfredip kaçtı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Meclis tarihinde ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet milletvekillerinin sorularına cevap veremeyince küfredip plan ve bütçe komisyonundan kaçtı. Soylu, sorulardan ve yargıdan kaçamayacak" dedi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 08:50
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CHP'li Tuncay Özkan: Soylu, sorulara cevap veremeyince küfredip kaçtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorulara cevap veremeyince küfredip kaçtı
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ANKA'nın haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2022 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, komisyon toplantısında yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
“Meclis tarihinde ilk kez Süleyman Soylu, muhalefet milletvekillerinin sorularına cevap veremeyince küfredip plan ve bütçe komisyonundan kaçtı. Soylu, sorulardan ve yargıdan kaçamayacak meclis çatısı altında sorularımızı sormaya devam edeceğiz."

Özkan ayrıca, Soylu’nun bazı CHP'li belediyelerle ilgili öne sürdüğü iddiaya ise şu tepkiyi gösterdi:

"Soylu, belediyelerimize attığın çamur ve küfrünün pisliğinde boğulacaksın. Arkandaki bürokratlardan da utanmadan yalanlar söylemeye devam ediyorsun. Yargılanacaksın! Kaçamayacaksın!”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonda; “Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım” demişti. 

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Milli Damar
19.11.2022 09:08
Bir de bu bakanın Yüce Divan 'da yargıçlar önünde hesap verdiğini düşünsenize...  
 
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