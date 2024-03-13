CHP’li vekil Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin onaylanmamasına tepki gösterdi

Kaynak: Cumhuriyet
CHP’li vekil Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin onaylanmamasına tepki gösterdi
CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, 19 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesinin durumunu sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, 19 Ocak’ta TBMM’ye Sefaköy- Beylikdüzü metro hattı projesinin durumuna ilişkin soru önergesi verdi. Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Özer, “Metro hattının cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamasının ve kamu yatırım programında yer almamasının nedeni nedir?” ifadesini kullandı.

kapak-004548.jpgÖzer’in önergesine yanıt veren Yılmaz, “Dış kredi kaynaklı proje teklifleri, mahalli idarelerin mali yapısı, çevre etki değerlendirme belgesi, finansal ve ekonomik analiz içeren fizibilite etüdü dikkate alınarak değerlendirilmektedir” ifadelerini kaydetti. Özer ise, Yılmaz’ın istediği tüm koşulların söz konusu metro hattı için sağlandığını buna karşın projeye onay verilmediğini ifade etti.

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Söz konusu projenin 2011 Onaylı Ulaşım Ana Planı’nda bulunan hatlar içerisinde bulunduğunu ifade eden Özer, “İBB tarafından gerekli finansmanın bulunmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED raporunun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından fizibilite raporunun onaylanmış olmasına ve hattın ekonomik olarak yapılabilir olduğunun belirlenmiş olmasına rağmen, o imza bir türlü atılmadı” açıklamasında bulundu.

Kendisine verilen önerge yanıtına göre, Cumhurbaşkanlığı’nın metro hattı projesinin yeterli yolcu taşıyacağını düşünmediği için onaylanmadığını ileten Özer, İstanbul’a rant projeleri ile ihanet ettikleri yetmiyormuş gibi şimdi hem halkı cezalandırıyorlar hem de açıkça yalan söylüyorlar. Hat, belirlenen asgari yolcu/saat düzeyinin çok üstündedir. İmamoğlu, metro hattını tüm İstanbullulara kazandıracak” ifadelerini kullandı.

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