CHP’li vekiller emekliyi sefalet maaşı veren iktidara Meclis’te alkışlı protesto

TBMM Genel Kurulu’nda SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2024 yılının ilk altı ayı için yüzde 49,25 zam yapılmasını da içeren 12 maddelik kanun teklifi konuşuldu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, görüşmeler sırasında kanun teklifini Grubuyla protesto etti. Başarır’ın konuşmasının sonunda kürsüye gelen CHP Grubu, kanun teklifini alkışlarla protesto etti.

Başarır’ın Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma şöyle:

"KİMİN PARASINI KİME VERİYORSUNUZ"

Ocak ayının bugüne kadar emekliye, memura, işçiye yapılacak zammı konuşuyoruz. Şunu söyleyeyim ki taksit taksit ızdırap çektire çektire emekliye ve işçiye zam yaptınız. Değerli arkadaşlar, TÜİK 3 Ocak'ta enflasyonu açıkladı. Tamamen sahte, gerçekleri ortaya koymayan bir rakamı sarayın talimatıyla

açıklamak zorunda kaldı ve ilk zam 37.57 yapıldı. 7 bin 500 lira olan emekli maaşına 10 bin lira yaptınız. Daha sonra beyefendi vicdanına geldi, ’42 yapıyorum’ dedi. Daha sonra ise yüzde 49’a çıktı. Büyük bir lütuf gibi ve ilk zamdan yüzde 42’ye çıktığı zaman Cumhurbaşkanı dedi ki ‘Bunun bize maliyeti 45 milyar’

Demirören grubunun Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan çekip beş yıldır ödemediği kredinin devlete, halka maliyeti 55 milyar dedi. Bir adama vermiş olduğunuz usulsüz kredi 55 milyar, 4,1 milyon emekliye vermiş olduğunuz zammın maliyeti devlete 45 milyar. Bu utanç verici bir tablo. Kimin parasını kime veriyorsunuz?

‘BU ZAM ERİDİ GÜNDEN GÜNE ERİDİ. HER ŞEYE ZAM GELİYOR’

En büyük çekincemiz neydi bu yasada? En düşük emekli maaşını en azından asgari ücret seviyesine getir. İktidara geldiğinizde 2002’de emeklinin bir aylık maaşı 1,5 asgari ücrete denk geldi. Şimdi, hemen hemen yarısı. Bunu açıklayabilir misiniz? Her şeyi geçiyorum, şu yirmi beş günlük sürede beyefendi taksit taksit lütuf olarak cebinden sadaka gibi bu zammı verdi. Bu yirmi beş günde sebzeye yüzde 28, kuzu etine yüzde 14, yumurtaya yüzde 10, una yüzde 5, otoyollara yüzde 76 zam geldi. Zaten beyefendinin lütuf olarak vermiş olduğu bu zam eridi çünkü günden güne her şeye zam geliyor. Bugün ‘sahibinden.com’ kira artışlarını aralık-ocak açıkladı; yüzde 100 ve Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar emekli ilk kez maaşının yarısıyla ancak on gün, on beş gün oturabilir. Bir aylık maaşıyla bir kirayı veremeyecek durumda, beyefendi lütuf veriyor.

‘MİLYONLARCA EMEKLİ ADINA SİZİ PROTESTO EDİYORUZ’

Parlamentonun birinci görevi emeklinin, işçinin ve memurun hakkını savunmak olmalıdır. Siz 10 bin lira maaşla bu ülkede emeklinin geçinebileceğini söylüyorsanız ben hiçbir şey söylemiyorum. Ben 10 bin lira maaşla geçinmek zorunda kalan milyonlarca emekli için grubumu buraya çağırıyorum ve protesto ediyoruz, haksız buluyoruz, hukuksuz buluyoruz, adaletsiz buluyoruz. ‘Vicdan’ diyoruz ‘Vicdan. Bir ülkenin gelişmişliği sarayıyla değil, uçaklarıyla değil, beyefendinin konvoyuyla değil, emeklisinin, işçisinin, memurunun aldığı zamla ölçülür. Ve sizi protesto ediyoruz milyonlarca emekli adına.”