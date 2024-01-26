Flaş.. Flaş.. CHP’nin kalesinde belediye başkanı adaylıktan çekildi

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. CHP’nin kalesinde belediye başkanı adaylıktan çekildi
31 Mart Yerel seçimler için CHP'den aday adayı olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Edirne'nin mevcut CHP'li Belediye başkanı ve başkan aday adayı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü söyleyen Gürkan, adayın ön seçimle belirleneceğini, kendisinin ise ön seçime girmeyeceğini açıkladı.

recep22.jpg

“EDİRNE'DE CHP'NİN ALTI OKLU BAYRAĞI GÖKLERDE KALMAYA DEVAM EDECEK”

Gürkan, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda,

“Edirne'de CHP'nin altı oklu bayrağı göklerde kalmaya devam edecek” diyen Gürkan, “Partimizin 20 yıldır kesintisiz kazandığı Edirne Belediye Başkanlığını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi amacıyla, ilk günden bu yana adayın önseçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum. Cumhuriyetin ve laikliğin yıkılmaz kalesi Edirne'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin tüm üyelerinin ve Edirnelilerin de aynı düşüncede olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

a1.jpg

"ÖN SEÇİMLERE KATILMAYACAĞIM"

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü duyuran Gürkan "Bugün aynı düşüncelerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de paylaşarak adayımızın ön seçimle belirlenmesini ve ön seçime katılmayacağımı, örgütün beklediği adayın kazanması için sonuna kadar çalışacağımızı ve Edirne'yi tekrar kazanacağımızı kendilerine ilettim” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in bu öneriye olumlu baktığını söyleyen Gürkan, “Ön seçimin Edirne’mize, aday adaylarımıza ve CHP`mize başarılar getireceği inancıyla sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullanarak konuşmasına son verdi.

imamoglu1.jpg

İlgili Haberler
Son dakika... Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
İnce CHP’ye kapıları kapatınca Zafer Partisi’ni kızdırdı. Muhalefette tansiyon fena yükseldi
CHP’den flaş Muharrem İnce açıklaması. İnce'nin talepleri ortaya çıktı
CHP’li vekiller emekliyi sefalet maaşı veren iktidara Meclis’te alkışlı protesto
CHP ve HÜDA PAR arasında faili meçhul tartışması. ‘Ne işiniz var bu parlamentoda’
Son Haberler
Mardin'de bir eşek Foseptiğe düştü. İtfaiye ekipleri seferber oldu Gündem
Mardin'de bir eşek Foseptiğe düştü. İtfaiye ekipleri seferber oldu
Fildişi sahillerinden Marmaris sahillerine. Diaby imzayı attı Spor
Fildişi sahillerinden Marmaris sahillerine. Diaby imzayı attı
Kayseri'de cip ile seyir halindeyken silahlı saldIrıya uğradı Gündem
Kayseri'de cip ile seyir halindeyken silahlı saldIrıya uğradı
Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi Gündem
Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönünce yapacakları belli oldu Gündem
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönünce yapacakları belli oldu
20 yaşındaki Şimel’in öldüğü kazada flaş ayrıntı. Bu nasıl adalet? Gündem
20 yaşındaki Şimel’in öldüğü kazada flaş ayrıntı. Bu nasıl adalet?
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararıyla alakalı açıklama yayınladı Gündem
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararıyla alakalı açıklama yayınladı