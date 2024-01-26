Flaş.. Flaş.. CHP’nin kalesinde belediye başkanı adaylıktan çekildi

Edirne'nin mevcut CHP'li Belediye başkanı ve başkan aday adayı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü söyleyen Gürkan, adayın ön seçimle belirleneceğini, kendisinin ise ön seçime girmeyeceğini açıkladı.

“EDİRNE'DE CHP'NİN ALTI OKLU BAYRAĞI GÖKLERDE KALMAYA DEVAM EDECEK”

Gürkan, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda,

“Edirne'de CHP'nin altı oklu bayrağı göklerde kalmaya devam edecek” diyen Gürkan, “Partimizin 20 yıldır kesintisiz kazandığı Edirne Belediye Başkanlığını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi amacıyla, ilk günden bu yana adayın önseçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum. Cumhuriyetin ve laikliğin yıkılmaz kalesi Edirne'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin tüm üyelerinin ve Edirnelilerin de aynı düşüncede olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

"ÖN SEÇİMLERE KATILMAYACAĞIM"

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü duyuran Gürkan "Bugün aynı düşüncelerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de paylaşarak adayımızın ön seçimle belirlenmesini ve ön seçime katılmayacağımı, örgütün beklediği adayın kazanması için sonuna kadar çalışacağımızı ve Edirne'yi tekrar kazanacağımızı kendilerine ilettim” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in bu öneriye olumlu baktığını söyleyen Gürkan, “Ön seçimin Edirne’mize, aday adaylarımıza ve CHP`mize başarılar getireceği inancıyla sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullanarak konuşmasına son verdi.