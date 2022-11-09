9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaç kişi ölürse söz vereceksiniz? CHP'li Yavuzyılmaz komisyon toplantısında isyan etti

Kaç kişi ölürse söz vereceksiniz? CHP'li Yavuzyılmaz komisyon toplantısında isyan etti

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda söz verilmeyen CHP’li Yavuzyılmaz “Kaç kişi ölürse söz vereceksiniz?” diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 18:55
Takip Et

CHP'li Yavuzyılmaz Amasra'da meydana gelen faciaya ilişkin yapılan toplantıda kendisine söz verilmemesine isyan etti

Kaç kişi ölürse söz vereceksiniz? CHP'li Yavuzyılmaz komisyon toplantısında isyan etti
+
Aa
-

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları sunum yaptı.

Komisyon Başkanı Taner Yıldız, maden faciasında yaralı kurtulan bir işçinin daha yaşamını yitirmesi nedeniyle milletvekillerine söz verdi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun taziye dileklerini dile getirmesinin ardından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da söz istedi.

Yıldız, parti grupları adına bir kişiye söz verdiğini belirterek, “Kani Bey’in konuşmasını yeterli bulmadınız mı?” diye sordu. Yavuzyılmaz da “Ben Zonguldak Milletvekiliyim” diye karşılık verdi.

Yıldız’ın “İzmir milletvekilini yeterli bulmadıysanız, cevap verin” demesi üzerine Yavuzyılmaz, “Benim sorduğum sorulara da siz cevap verin. Ben Zonguldak milletvekili miyim, bu kaza Zonguldak’ta olmadı mı?” diye sordu.

Yıldız’ın dilek ve temenniler kısmında herkese söz veremeyeceğini belirtmesi üzerine Yavuzyılmaz, “Söz vermeniz için kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Kaç kişi ölürse söz vereceksiniz?” diye sordu. Yıldız, “Saygılı olun. Haddinizi bilin, saygılı olun. O sorduğunuz sorunun ne anlama geldiğini bilin” diye yanıt verdi.

Yıldız ile Yavuzyılmaz arasında başlayan tartışma, AKP ve CHP’liler arasında karşılıklı laf atma şeklinde bir süre daha devam etti.

213 EKSİKLİK GİDERİLMEDİ

Komisyonda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bürokratları maden işyerlerinde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliğine teftişlerine yönelik bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmeye göre; 2021 yılında maden işyerlerinde gerçekleştirilen programlı iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinde 14 bin 583 noksanlık tespit edildi. 14 bin 583 noksanlığın bin 75’inin yeraltı madenlerinde, 12 bin 500’ünün yer üstü madenlerinde ve bin 8’inin ise yeraltı kömür madenlerinde belirlendiği kaydedildi.

Mevzuat aykırılıkları ise şöyle sıralandı:

Havalandırma: Merkezi gaz izleme sensörlerinin eksik olması ya da hiç olmaması,

Yangın ve Patlama: Yangın riskine karşı kömürün hava ile temasının kesilmemesi,

Arama, Kurtarma ve Acil Durum: Personel takip sistemi kurulmaması ya da çalışmaması,

Kontrol sondajı yapılmaması, uygun yapılmaması veya kayıt altına alınmaması.

Bakanlık müfettişlerince yeraltı maden işyerlerinde tespit edilen eksikliklerin bir bölümünün maden işletmecileri tarafından giderilmediği belirtildi. Bakanlık bürokratlarının verdiği verilere göre; 2021 yılında yeraltı maden işyerlerinde tespit edilen bin 75 eksiklikten 213’ünün giderilmediği kaydedildi.

FACİADAN 3 GÜN ÖNCE 19 MEVZUATTA AYKIRILIK TESPİT EDİLMİŞ

Facianın meydana geldiği TTK Amasra İşletmesi’nde faciadan önce gerçekleştirilen teftişlerin detayları da paylaşıldı. Maden sahasında 5 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen programlı teftişte, toplam 19 mevzuata aykırılık tespit edildiği ortaya çıktı. Mevzuata aykırı uygulamaların 16’sının teftiş sırasında giderildiği, üç mevzuata aykırılık için ise idari para cezası önerildiği belirtildi.

TTK Amasra İşletmesi’ndeki teftişlerin ardından hazırlanan raporlarda yer alan eksik unsurlar şöyle açıkladı:

“Ocak ana havalandırması, acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte değildir. Yeraltında kullanılan bazı elektrikli ekipmanlar, ATEX belgeli değildir.” (ANKA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tülay Olgun
9.11.2022 19:02
Hayvanları çoook seviyoruz. Ama kim onları çok koruyor veya kim onlara malikaneler açıp, yavaş yavaş neslini yok etmiyorsa, yetkili olamıyorsa Allah bel.ver. Bugün de bir çocuk öldü. Ülkemden gidin.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
5
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
7
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿ODTÜ Yolu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
﻿ODTÜ Yolu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
﻿ODTÜ Yolu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
﻿Antalyaspor rahat turladı
﻿Antalyaspor rahat turladı
﻿Antalyaspor rahat turladı
﻿Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
﻿Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
﻿Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.