Maden ocağında dinamit patladı. 2 işçi göçük altında kaldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde maden ocağında dinamit patlaması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Tufanbeyli ilçesi Akçal Mahallesi'nde bulunan maden ocağında meydana geldi. Madende patlatılan dinamit göçüğe neden oldu. Muhammet A. (47) ve Kerim C. (41) isimli işçiler göçük altında kaldı.
Yapılan çalışmalar sonucu göçük altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.