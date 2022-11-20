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Maden ocağında dinamit patladı. 2 işçi göçük altında kaldı

Adana'daki çinko madeninde dinamit patlaması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 21:22
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Maden ocağında dinamit patladı. 2 işçi göçük altında kaldı

Maden ocağında dinamit patladı. 2 işçi göçük altında kaldı
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde maden ocağında dinamit patlaması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Tufanbeyli ilçesi Akçal Mahallesi'nde bulunan maden ocağında meydana geldi. Madende patlatılan dinamit göçüğe neden oldu. Muhammet A. (47) ve Kerim C. (41) isimli işçiler göçük altında kaldı.

Yapılan çalışmalar sonucu göçük altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 

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İşçi kemal
20.11.2022 21:37
Allah'ın takdiri nedense hep işçilere oluyor.pattronlata neden birşey olmuyor .  
 
Abbas
20.11.2022 21:31
20 bile değil 19 yüzyıl teknolojisi ile ancak bu kadar, gerçi bizde en ucuz şey insan  
 
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