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Sayıştay'ın raporunda bir tek facianın tarihi yok

41 madenciye mezar olan ocakla ilgili Sayıştay raporlarını hatırlatan CHP'li Yavuzyılmaz, ''Sayıştay neredeyse patlamanın olacağı yerin haritasını çizmiş. Tek bir eksiği var o da patlamanın olacağı tarihi yazmamış!'' dedi. Yavuzyılmaz, patlamadan önce 29 gün ocağı ziyaret eden Bakan Dönmez için de '' Adeta turistik bir gezi yapmış'' ifadesini kullandı. 

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:57
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Sayıştay'ın raporunda Bartın maden faciasının bir tek tarihi yok

Sayıştay'ın raporunda bir tek facianın tarihi yok
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın'daki grizu patlamasına ilişkin Sayıştay raporlarını dün katıldığı canlı yayında değerlendirdi. Yavuzyılmaz, canlı yayına bir bavul dolusu belge ve raporla çıktı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın 2019 yılı TTK Amasra Denetim Raporu'ndan bilgiler aktardı. Raporda, madenin eksi 300 metreye inmesiyle grizu patlaması riskinin arttığına dikkat çekildiğini belirten Yavuzyılmaz, "Titizlikle mevzuat hükümlerini ve kurum degaj yönergesini uygulayın" dendiğini aktardı.

Yavuzyılmaz, Küçükkaya'nın "Peki bu uyarının gereği yerine getirilmiş mi?" sorusuna "Bu sorunun yanıtını 14 Ekim'de Amasra'da gördük. Eğer gereği yerine getirilmiş olsa bu felaket olmazdı. Gereği yerine getirilmedi ki, birçok tedbir eksik bırakıldı ki bu patlama gerçekleşti" yanıtını verdi.

Kısa bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in işletmeye yaptığı ziyareti hatırlatan Yavuzyılmaz ,"Bakan turistik gezi yapmış" dedi. Yavuzyılmaz "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın müessesini ziyareti bir gezi niteliğinde. Verdikleri fotoğraftan anlıyoruz ki o fotoğrafı verirken söylediklerinden anlaşılıyor ki bu maden ocağını ziyarete giderken geçmiş dönemden bugüne kadar tarihçesi kendisi ve takımı tarafından incelenmemiş. Sayıştay raporları okunmamış. Buradaki alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı var olan sorunların ne olup olmadığı incelenmemiş. Adeta turistik bir gezi yapmış" diye konuştu. 

Küçükkaya'nın "Bu kaza önlenebilir miydi?" sorusunu Yavuzyılmaz, "Bu kaza önlenebilirdi. Sayıştay raporları var olan bütün eksikleri zaten yazıyor. Sayıştay bu patlamanın olduğu kotu yani eksi 300 kotunu belirtiyor. Neredeyse patlamanın olacağı yerin haritasını çizmiş. Tek bir eksiği var bu raporun o da patlamanın olacağı tarihi yazmamış" diye yanıtladı. 

CHP'li vekil Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olduğunu ve devlete ait bir şirket olduğunu vurgulayarak, Sayıştay raporlarının da internette yayınlanmadığını ifade etti. Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın denetim alanına giren 101 adet devlete ait şirketinin raporlarının KİT Komisyonu'na ilgili yılın ocak ayının başında sunulduğunu aktardı.(Yeniçağ)

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Vatandaş Rıza
18.10.2022 10:39
Ya ne hesabı ne yargısı. Hayatın doğal akışında bir olay. Kadere iman ettik. Var mı ötesi. Bu ülkede Adalet karşılıksız çek gibidir. Hep fakir fukaranın garib gurabanın elinde patlar.  
 
halük ülkü
18.10.2022 10:13
akp bu zaman'a kadar hangisinin hesabını sormuşdabunun hesabını mı soracak.adamlar her kazadan sonra kader-takdiri ilahi-vade dolmuş diyenler mi ?bu kazanın hesabını soracak  
 
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