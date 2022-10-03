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  • Erdoğan’ın açılışını yaptığı Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda kamu zararı 600 milyon lira

Erdoğan’ın açılışını yaptığı Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda kamu zararı 600 milyon lira

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda 600 milyon 895 bin 345 liralık kamu zararı olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda kamu zararı 600 milyon lira

Erdoğan’ın açılışını yaptığı Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda kamu zararı 600 milyon lira
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Dün açılışı yapılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ihalesi yargının konusu oluyor…

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “AKP’li Cumhurbaşkanının açılışını yaptığı Sabiha Gökçen Raylı Sistem İşi’nin 17 iş kalemindeki vurgununu yargıya taşıdım.” diyerek kamu zararının 600 milyon 895 bin 345 lira olduğunu öne sürdü.

Yavuzyılmaz, sadece bir iş kaleminde dahi sözleşmeye göre tutarın 102 bin 600 lira iken şirkete ödenen tutarın ise 114 milyon 75 bin lira olduğunu, aradaki farkın da 1111 kat olduğunu belirtti.



KAMU ZARARI BAKIN NASIL OLUŞMUŞ
İhale ve sözleşme detaylarını paylaşan Yavuzyılmaz, "vurgun yöntemini" böyle açıkladı:

"Şirket ilk ihalede avantaj sağlamak için 17 iş kalemine çok düşük fiyat verip ihaleyi kazanıyor. Bu işleri yapmaya sıra gelince, düşük fiyat verdiği iş kalemleri usulsüz olarak işin kapsamından çıkarılıp yeniden ihale ediliyor!

65 MİLYON LİRADAN 315 MİLYON LİRAYA…
Pazarlık usulü, adrese teslim ihaleyle işi aynı şirket alıyor. İşi alırken verdiği düşük fiyatlı iş kalemlerine, yeni ihalede bu kez fahiş fiyatlar veriyor. Böylece ilk sözleşme fiyatlarıyla 65 milyon 208 bin 714 liraya yapılacak 17 iş kalemi için şirkete 315 milyon 719 bin 138 lira ödeme yapılıyor.

AKILLARA ZARAR KAMU ZARARI 600 MİLYON LİRA
Bu yöntemle şirkete 32 milyon 961 bin 895 euro fazladan ödeme yapılıyor. 12 Mayıs 2020 euro kuruyla (7,60) kamu zararı: 250 milyon 510 bin 424 lira. Suç duyurusu tarihindeki kurla (15,13) kamu zararı: 498 milyon 713 bin 515 lira. 30 Eylül 2022’de güncel kurla kamu (18,23) zararı: 600 milyon 895 bin 345 lira."

yenicaggazetesi.com.tr

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AKM
3.10.2022 14:58
zarar etmek için kurulmuş bir hep bana sistemi inşallah yaptıkları yanına kâr kalmaz  
 
Ve hala savunan varya utanmadan
3.10.2022 14:49
Yolsuzluk imandandir  
 
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