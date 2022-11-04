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  • CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi

CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'den AKP'li Süleyman Karaman hakkındaki "Yüksek Hızlı Tren (YHT) ihalesinin taşeronu olan şirketten 5 milyon dolarlık taahhütname aldığına" ilişkin iddiayı gündeme getirdi. Karaman'ın Yavuzyılmaz'e verdiği yanıt şok etti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 09:28
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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz AKP'li Süleyman Karaman'a '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi

CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'den AKP'li Süleyman Karaman'a "5 milyon dolar aldın mı?" aldın mı diye sordu. AKP'li Süleyman Karaman böyle cevap verdi "TOGG'u durduramazsın..." İşte ayrıntılar...

Meclis'te önceki gün yolsuzlukların araştırılmasına ilişkin CHP önergesi görüşüldü. Kürsüye çıkan CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz, YHT ihalesi için AKP'li vekil Süleyman Karaman'a 5 milyon dolar ödeneceği iddiasını gündeme getirdi.

MUHALEFET NE SORDU AKP NE YANIT VERDİ

Yavuzyılmaz, Karaman'ın yüzüne "Bu doğru mu?" diye sordu. Kürsüye çıkan Karaman şu cevabı verdi: "bu isnat bütünüyle yalandan ibaret. Siz hızlı treni durduramayacaksınız. TOGG'u durduramayacaksınız." CHP'nin önergesi reddedildi.

Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün’ün, eski TCDD Genel Müdürü olan ve bugünün AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a 5 milyon dolar ödeyeceğini taahhüt ettiği, 16 Ocak 2017 tarihli bir belge olduğu; söz konusu belgenin Ergün’ün boşanma aşamasında eşinin mahkemeye sunduğu iddia edilmişti.

Öte yandan; TOGG CEO’su Gürcan Karakaş açılış günü (29 Ekim 2022) aracın fiyatlarının herkesin ulaşabileceği bir seviyede olacağını söylemiş fiyat vermemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG için ''Halkımızı sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil" olacak açıklaması yapmıştı.

Yüzde 51'inin yerli olduğu iddia edilen TOGG'un bulunduğu segmentte Türkiye’de satışta olan başka markaların fiyatları 800 bin ile 1.5 milyon TL arasında değişiyor. Türkiye'deki satış fiyatı ise halen belli değil.

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SERİ ÜRETİME VE ALIM GUCUNE BAGLI DURDURULMASI YADA DEVAMI İKTIDARA BAGLI YANLIS ADRESE TE LAF ATMIŞ .
4.11.2022 09:59
FAKİRLER BU ARACA SAHİP OLMAZ BU FIYATLAR ÇOK YÜKSEKTEN GELİYOR ÖTV SI VERGİSİ FAİZLER LE ZENGINLERE ÜRETEBILDIGİNIZ KADAR GAZA BASARSINIZ  
 
Tekin Ertürk
4.11.2022 09:55
Artık MERCEDESLER yerini TOGG'a bırakacak. Yoksa yerli ve milli araçlar ne işe yarar ve kim kullanır? Önce Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan kişinin Mercedes'ten vaz geçmesi gerekiyor.  
 
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