CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'den AKP'li Süleyman Karaman'a "5 milyon dolar aldın mı?" aldın mı diye sordu. AKP'li Süleyman Karaman böyle cevap verdi "TOGG'u durduramazsın..." İşte ayrıntılar...

Meclis'te önceki gün yolsuzlukların araştırılmasına ilişkin CHP önergesi görüşüldü. Kürsüye çıkan CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz, YHT ihalesi için AKP'li vekil Süleyman Karaman'a 5 milyon dolar ödeneceği iddiasını gündeme getirdi.

MUHALEFET NE SORDU AKP NE YANIT VERDİ

Yavuzyılmaz, Karaman'ın yüzüne "Bu doğru mu?" diye sordu. Kürsüye çıkan Karaman şu cevabı verdi: "bu isnat bütünüyle yalandan ibaret. Siz hızlı treni durduramayacaksınız. TOGG'u durduramayacaksınız." CHP'nin önergesi reddedildi.

Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün’ün, eski TCDD Genel Müdürü olan ve bugünün AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a 5 milyon dolar ödeyeceğini taahhüt ettiği, 16 Ocak 2017 tarihli bir belge olduğu; söz konusu belgenin Ergün’ün boşanma aşamasında eşinin mahkemeye sunduğu iddia edilmişti.

Öte yandan; TOGG CEO’su Gürcan Karakaş açılış günü (29 Ekim 2022) aracın fiyatlarının herkesin ulaşabileceği bir seviyede olacağını söylemiş fiyat vermemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG için ''Halkımızı sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil" olacak açıklaması yapmıştı.

Yüzde 51'inin yerli olduğu iddia edilen TOGG'un bulunduğu segmentte Türkiye’de satışta olan başka markaların fiyatları 800 bin ile 1.5 milyon TL arasında değişiyor. Türkiye'deki satış fiyatı ise halen belli değil.