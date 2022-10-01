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  • CHP'li Yıldırım Kaya: Erdoğan'ın açıkladığı burs ve kredi verileri gerçeği yansıtmıyor

CHP'li Yıldırım Kaya: Erdoğan'ın açıkladığı burs ve kredi verileri gerçeği yansıtmıyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirerek, “AKP’nin 20 yılda Türkiye’yi getirdiği yere ilişkin açıkladığı veriler gerçeği yansıtmıyor. En yanıltıcı verilerden biri de üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi miktarları oldu” dedi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 21:22
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CHPli Yıldırım Kaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burs ve kredi verileriyle ilgili açıklamaların enflasyon oranları karşısında ezildiğini söyledi

CHP'li Yıldırım Kaya: Erdoğan'ın açıkladığı burs ve kredi verileri gerçeği yansıtmıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada AKP’nin 20 yılında eğitimde yaptıklarını anlatırken, üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi miktarına değindi. Ancak CHP'li Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı burs ve kredi miktarlarının enflasyon oranları altında ezildiğini söyledi.

Enflasyon üzerinden öğrencinin durumunu verdiği örneklerle anlatan Kaya, şöyle konuştu:

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 182 binden 851 bine kadar yatak kapasitesini çıkardığını açıkladı. 4 milyon öğrencinin üniversiteye gittiği yerde 850 bin yatak kapasitesini 20 yılda bir başarı gibi anlattı. 20 yıl önce 45 lira burs verdiklerini, şimdi 850 lira verildiğini övünerek anlattı. 45 liraya bir buçuk çeyrek altın alabiliyordu öğrenci. Şimdi 850 liraya bir gram altın alamıyor. Çeyreğin yarısını dahi alamıyor.

"BİR BUÇUK ÇEYREK ALAN ÖĞRENCİ ŞİMDİ GRAM ALTIN ALAMIYOR"

Erdoğan ‘Yüksek lisans öğrencisine 90 lira veriliyordu biz bin 700 liraya çıkardık dedi.’ 90 liraya o dönem 3 çeyrek altın alınabiliyordu, şimdi bin 700 liraya bir çeyrek altın alınabiliyor. 20 yıl önce aldığı bursla, bir buçuk çeyrek altın alan bir öğrenci bugün bir gram altın alamıyor.

Yüksek lisans yapan öğrenci de 90 liraya 3 çeyrek alırken şimdi bir çeyrek altın alamıyor. Başarı bu mu Sayın Erdoğan? Getirdiğin nokta bu mu? Sanırım saraydaki saltanatından öğrencinin dramını görmüyorsun. Barınma sorunu olan öğrenciler, beslenme sorunu olan öğrenciler sesini size duyuramıyor çünkü sarayın duvarları çok kalın.”

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Vatandaş
1.10.2022 21:53
hangisi gerçeği yansıtıyor ki. seçme hakkını de erdoğan verdi. daha önce yoktu.  
 
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