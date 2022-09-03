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Üniversite öğrencisi ile İmamoğlu arasında ‘burs’ diyaloğu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilerin derdini dinledi. Bir kadın öğrenci İmamoğlu'na dert yanarak ''Dün kitap almaya gittim, kartımda 200 lira vardı. Ben bu parayla ne alabilirim?'' diye sordu.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 14:42
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Üniversite öğrencisi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında dikkat çeken ‘burs’ diyaloğu

Üniversite öğrencisi ile İmamoğlu arasında ‘burs’ diyaloğu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Fatih’te Haydarhane Camii’nin açılışına katıldı. İmamoğlu, açılış sonrasında gençlerin sorunlarını dinledi. Üniversite öğrencisi gençler hayat pahalılığı ve burs konusunda İmamoğlu’na dert yandı.

Maddi imkansızlıklar sebebiyle İBB Başkanı İmamoğlu ile konuşan bir öğrenci, ''Dün kitap almaya gittim, kartımda 200 lira vardı. Ben bu parayla ne alabilirim?'' diye sordu.

''ÇOK ZOR BİR DÖNEME DENK GELDİK''

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim giderlerini karşılamakta güçlük yaşadığını söyleyen genç, “Sizinle konuşmak, dertleşmek istedik. Bizi anlayacağınızı düşünüyoruz. Biliyorsunuz, çok zor bir döneme denk geldik öğrenciler olarak. Her birimiz hem üniversite harçlıklarımızı çıkarabilmek hem kitap masraflarımızı ödeyebilmek adına burslara başvuruyoruz. Burs başvurularının adaletli bir şekilde dağıtıldığı kanaatinde değiliz. Herhangi bir bursa başvurduğumuzda bizden referans istiyorlar. Ve bizim herhangi bir referansımız da yok. Bursa ihtiyacımız var, fakat hiçbir şekilde burs bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZİM BURSUMUZA BAŞVURUN, REFERANS İSTEMİYORUZ”

Öğrencilerin sitemine kulak veren İmamoğlu, “Bizim burslarımıza başvurmadınız mı? Bizde, İstanbul Belediyesi’nde ne referans istiyoruz ne başka bir şey. Sadece sizin gibi 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz bu sene. Ama şöyle yapalım; ben aranızdan birinin iletişim bilgilerini alayım. Ulu orta yapmayalım, belki başka arkadaşlarınız da vardır. Sizi davet edeyim olur mu?” yanıtını verdi.

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Bayram
3.09.2022 15:12
Azıcık sabredin bacılar  
 
Muzo Baskan
3.09.2022 14:52
Aferin cok guzel bir diyolog olmus.Tebrikler gencler ve imamogluna.  
 
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