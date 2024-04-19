CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi

Kaynak: Gazete Duvar
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi
CHP lideri Özgür Özel, partisinin kapalı grup toplantısında bir milletvekilinin istifa ederek Saadet Partisi’ne geçmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle görüştü.

Seçim değerlendirmesi yapan Özel, partisinin başarısından memnun olduğunu ifade etti.

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31 Mart yerel seçimlerinde kendisinin yanında durmayan vekillerle hiçbir problemi olmadığını söyleyen Özel, bundan sonraki süreçte performansın önemli olacağını vurguladı.

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Partinin bütünlüğüne ve politikalarına karşı aykırı hareket eden ve uyum içinde çalışmayan vekillerle birlikte yol yürümenin zor olduğunu savunan Özel, bununla ilgili tedbir alacağını, gerektiği takdirde de disiplin sürecini başlatacaklarını belirtti.

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Partinin grup başkan vekilliğini Murat Emir’in kazanmasından memnun olduğunu ifade eden Özel, rakibi Sevda Erdan Kılıç'ı da tebrik etti.

UFUK ÇAKIR GİDECEK, ALİ FAZIL KASAP GELECEK

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre Özel seçim sürecinde kendisini üzen bir olayı hatırlatarak parti içinde değişiklik yaşanacağına ilişkin sinyali verdi.

Yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı belirleme sürecindeki bir Parti Meclisi toplantısına aniden gelerek hakaret eden Mersin Milletvekili Ufuk Çakır’ı da unutmadı.

Özel, Çakır’ın istifa ederek SAADET grubuna geçmesini beklediğini söyledi. Özel, SAADET grubunun düşmemesi için SAADET’e geçen Ali Fazıl Kasap’ın da CHP’ye geri döneceğinin mesajını verdi.

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