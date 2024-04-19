İYİ Parti'yi karıştıran iddia! Bahar Feyzan Meral Akşener'in son kurultay hamlesini açıkladı

27 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidecek olan İYİ Parti’de genel başkan adaylarından grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu’nun, genel başkan Meral Akşener tarafından destekleneceği ileri sürülüyor.

Tv100’de yayınlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programına konuk olan Gazeteci Bahar Feyzan, Akşener’in özel kalemi Esma Bekar’ın Dervişoğlu’nu desteklemeleri için delegeleri ve milletvekillerini aradığını iddia etti.

ÖZELLİKLE YENİ MİLLETVEKİLLERİNİ ARIYOR

“Ümit Dikbayır bize geldiğinde demişti Esma Bekar delegeleri arıyor” diyen Feyzan, “Evet hem delegeleri arıyor hem de milletvekillerini arıyor özellikle yeni milletvekillerini arıyor” ifadelerini kullandı.