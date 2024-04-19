Bu ülkede 2 bin 660 parti seçimlere girecek! Muhalefet 28 partiyle ittifak kurdu

19 Nisan’da başlayan ve 1 Haziran’da sona erecek olan seçimlerde, seçmenler 543 sandalyeli Lok Sabha için oy kullanacaklar. Mevcut Başbakan Narendra Modi, üçüncü dönem için yarışıyor ve anketlere göre favori olarak görülüyor.

2 BİN 660 SİYASİ PARTİ SEÇİMLERE GİRECEK

Seçimlerde, 6 ulusal parti, 57 eyalet partisi ve 2 bin 597 küçük parti yer alıyor, ancak asıl rekabet BJP ve INC arasında olacak. INC, Modi’ye karşı daha güçlü bir muhalefet oluşturmak için 28 partili bir ittifak kurdu. Modi, ekonomik büyüme planlarıyla Hindistan’ı 2029’a kadar dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi yapmayı hedefliyor. Siyasi gözlemciler, BJP’nin uzun süreli iktidarının Hindistan’ın demokratik ve laik yapısını etkileyebileceğini belirtiyorlar. Resmi sonuçlar 4 Haziran’da açıklanacak.

6 HAFTA SÜRECEK

Her beş yılda bir yapılan bu seçimlerde, Hindistan’ın 18. Lok Sabha’sı belirlenecek. İlk seçimlerin yapıldığı 1951’den bu yana, ülke bağımsızlığını koruyarak demokratik bir geleneği sürdürmeye devam ediyor. Bölgesel olarak kademeli şekilde gerçekleştirilecek olan bu seçimler, altı hafta sürecek ve parlamentoda çoğunluğu elde etmek için gereken 272 sandalyeye ulaşmak partilerin hedefi olacak.