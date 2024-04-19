Bu ülkede 2 bin 660 parti seçimlere girecek! Muhalefet 28 partiyle ittifak kurdu

Kaynak: DW Türkçe
Bu ülkede 2 bin 660 parti seçimlere girecek! Muhalefet 28 partiyle ittifak kurdu
Hindistan’da, yaklaşık 970 milyon kayıtlı seçmenin katılımıyla gerçekleşecek ve altı hafta sürecek yedi aşamalı genel seçimler başladı.

19 Nisan’da başlayan ve 1 Haziran’da sona erecek olan seçimlerde, seçmenler 543 sandalyeli Lok Sabha için oy kullanacaklar. Mevcut Başbakan Narendra Modi, üçüncü dönem için yarışıyor ve anketlere göre favori olarak görülüyor.

2 BİN 660 SİYASİ PARTİ SEÇİMLERE GİRECEK

Seçimlerde, 6 ulusal parti, 57 eyalet partisi ve 2 bin 597 küçük parti yer alıyor, ancak asıl rekabet BJP ve INC arasında olacak. INC, Modi’ye karşı daha güçlü bir muhalefet oluşturmak için 28 partili bir ittifak kurdu. Modi, ekonomik büyüme planlarıyla Hindistan’ı 2029’a kadar dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi yapmayı hedefliyor. Siyasi gözlemciler, BJP’nin uzun süreli iktidarının Hindistan’ın demokratik ve laik yapısını etkileyebileceğini belirtiyorlar. Resmi sonuçlar 4 Haziran’da açıklanacak.

6 HAFTA SÜRECEK

Her beş yılda bir yapılan bu seçimlerde, Hindistan’ın 18. Lok Sabha’sı belirlenecek. İlk seçimlerin yapıldığı 1951’den bu yana, ülke bağımsızlığını koruyarak demokratik bir geleneği sürdürmeye devam ediyor. Bölgesel olarak kademeli şekilde gerçekleştirilecek olan bu seçimler, altı hafta sürecek ve parlamentoda çoğunluğu elde etmek için gereken 272 sandalyeye ulaşmak partilerin hedefi olacak.

İlgili Haberler
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi
İYİ Parti'yi karıştıran iddia! Bahar Feyzan Meral Akşener'in son kurultay hamlesini açıkladı
Fatih Altaylı ‘benim bile kulağıma geldi’ dedi: Erdoğan çok kızdı görevden alacak
Fatih Portakal’dan dev seçim anketi! 277 bin kişi oy kullandı… İşte herkesi şaşırtan sonuçlar
Arda Turan bayramın birinci günü kimin elini öpmeye gitti
İsrail’in İran’a saldırı için neden bugünü seçtiği ortaya çıktı! Çok konuşulacak Ali Hamaney detayı
Son Haberler
Herkes Orta Doğu’da savaş beklerken okyanusta savaş hazırlığı başladı Dünya
Herkes Orta Doğu’da savaş beklerken okyanusta savaş hazırlığı başladı
Sandalye fabrikası alevlere teslim oldu Gündem
Sandalye fabrikası alevlere teslim oldu
Felipe Melo Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Olympiakos maçı biter bitmez paylaştı Spor
Felipe Melo Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Olympiakos maçı biter bitmez paylaştı
Tarımsal girdi enflasyonunda artış Ekonomi
Tarımsal girdi enflasyonunda artış
Kayseri’de imam 6 Şubat depremlerini kadınların açık giyinmesine bağladı. Yuh artık Gündem
Kayseri’de imam 6 Şubat depremlerini kadınların açık giyinmesine bağladı. Yuh artık
Kuru kayısı ihracatında milyonlarca dolarlık gelir Ekonomi
Kuru kayısı ihracatında milyonlarca dolarlık gelir