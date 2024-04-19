Erdoğan Fenerbahçe’yi bıraktı! İşte tuttuğu yeni takım

Kaynak: Yeni Şafak
Erdoğan Fenerbahçe’yi bıraktı! İşte tuttuğu yeni takım
AKP’nin geçtiğimiz gün yapılan MKYK toplantısında ilginç bir diyalog yaşandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi geçtiğimiz gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda 31 Mart yerel seçimleri değerlendirildi.

fb1.jpg

ERDOĞAN: FENERBAHÇE’Yİ BIRAKTIM, MİLLİ TAKIMI TUTUYORUM

Seçim sonuçlarının derinlemesine analiz edildiği MKYK'da, spordaki son gelişmeler de ele alınırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

fb2.jpg

Yeni Şafak'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP MKYK toplantısında spordaki son gelişmeler konuşulurken espri yaparak, "Ben artık Fenerbahçeli değilim, milli takımı tutuyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İlgili Haberler
Karagümrük'ten PFDK'ya sert tepki
Karagümrük'ten PFDK'ya sert tepki
Mesut Özil Arda Güler'e 'küçük kardeşim gibi' diyerek tavsiye verdi
Okay Yokuşlu'nun 25 metreden attığı gol ayın en iyisine aday oldu
Okay Yokuşlu'nun 25 metreden attığı gol ayın en iyisine aday oldu
Maraton'da skandal olay! Atletlerin madalyası geri alındı
Maraton'da skandal olay! Atletlerin madalyası geri alındı
Erdoğan’ın masasındaki not: En büyük darbeyi onlardan yedik
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi
İYİ Parti'yi karıştıran iddia! Bahar Feyzan Meral Akşener'in son kurultay hamlesini açıkladı
Son Haberler
İzmir'de hasadı başladı gün boyu sürüyor. Tarlada tanesi 15 TL Yaşam
İzmir'de hasadı başladı gün boyu sürüyor. Tarlada tanesi 15 TL
Bursa’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı Yerel Haberler
Bursa’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı
Apple bunu hiç beklemiyordu. En çok satan cep telefonu açıklandı Teknoloji
Apple bunu hiç beklemiyordu. En çok satan cep telefonu açıklandı
Edirne’de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza Yerel Haberler
Edirne’de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza
İncir ağacının altında uyumak bakın neye sebep oluyor. Bir daha asla yapmayacaksınız Yaşam
İncir ağacının altında uyumak bakın neye sebep oluyor. Bir daha asla yapmayacaksınız
Hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama yapıldı Gündem
Hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama yapıldı
Hadise beyaz mayolu fotoğraflarını paylaştı. 'Anlayan anlar' dedi Magazin
Hadise beyaz mayolu fotoğraflarını paylaştı. 'Anlayan anlar' dedi