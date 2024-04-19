Erdoğan Fenerbahçe’yi bıraktı! İşte tuttuğu yeni takım

Adalet ve Kalkınma Partisi geçtiğimiz gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda 31 Mart yerel seçimleri değerlendirildi.
ERDOĞAN: FENERBAHÇE’Yİ BIRAKTIM, MİLLİ TAKIMI TUTUYORUM
Seçim sonuçlarının derinlemesine analiz edildiği MKYK'da, spordaki son gelişmeler de ele alınırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP MKYK toplantısında spordaki son gelişmeler konuşulurken espri yaparak, "Ben artık Fenerbahçeli değilim, milli takımı tutuyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
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