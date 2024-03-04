CHP'nin kalesi İzmir'den son anket sonucu geldi. Aradaki fark ortaya çıktı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, açıklamın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kent genelinde yapılan anket çalışmaları ile ilgili konuşan Tugay, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan ankette 8-9 puan önde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Anketler üzerinden ortaya iddia koymak çok doğru değil seçim süreçlerinde, biz sahada gözlemlerimize bakıyoruz. 2 hafta önce Genel Merkezimizin yaptığı ankette 8-9 puan önde görünüyorduk. Bugünlerde yeni anketler yapılacak. Biz sadece seçim kazanmak ve puan olarak görmüyoruz bu süreci. İnsanlara nasıl bir yönetim göstereceğimizi anlatmamız önemli. Gerçekten CHP'deki değişim süreciyle birlikte aslında siyaset anlayışımız değişti. Belediye Başkan adaylarımızın profilleri değişti. Bugün bizimle olan PM Üyemiz Baran Bozoğlu gibi çok değerli isimlerle beraber bir takım çalışması anlayışı içinde bütün Türkiye'yi görerek, duyarak, anlayarak yönetmeye çalışıyoruz. Bunu toplumun anlaması çok daha değerli. Ben gerçekten iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Arada bazen algı oluşturmaya dönük bazı anket sonuçları yayınlanıyor ama bu her seçim döneminde oluyor. Gerçeği 31 Mart'ta göreceğiz."

HAMZA DAĞ'A DİNİ DERNEKLER TEPKİSİ

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın "Yaşam tarzı ve TÜGVA" sorularına verdiği "Ben il müftülüğüne değil belediye başkanlığına talibim" yanıtına ilişkin değerlendirmede bulunan Tugay, "Diyecek bir şey bulamıyorum, nereden tutsak elimizde kalıyor. Soru o kadar değerli, cevap da bir o kadar öylesine verilmiş. Belediyelerin TÜGVA gibi vakıflarla ekonomik ilişkiler kurmaması yönündeki talebi dile getirilmiş o soruda, buna verilecek cevap 'Hayır, biz bunlarla hiçbir ilişki kurmayacağız' demek olmalıydı. Müftülük demeye gerek yoktu. Keşke 'biz bunlarla hiçbir ilişki kurmayacağız' deseydi" dedi.

“30'DA 30 OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Tugay, CHP’nin İzmir’de 30 ilçeyi kazanma hedefine ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Genel Başkanımıza sözümüz var, bunun için tüm arkadaşlarımız çok mücadele ediyor. Çok iyi sonuç alacağımıza eminim. Geçen döneme oranla daha fazla ilçeyi kazanacağımıza, uzun yıllardır bizde olmayan bazı ilçeleri, çok kritik ilçeleri kazanacağımıza inanıyorum. 30'da 30 olması için de bilinçli olarak tüm örgütümüzle sahada çalışmaya devam edeceğiz. Buradan da sesimizi duyuramadığımız CHP örgütü üyelerine Lütfen sahada olun, hep beraber bu mücadeleyi kazanalım' demek istiyorum. Türkiye'nin bu seçimde CHP'nin kararlılığını, gücünü, başarısını görmeye ihtiyacı var. CHP değişim süreciyle birlikte umut oldu bu ülkeye, üstümüze düşen görevin bilincindeyiz. Türkiye'yi içine düştüğü bu kara delikten çıkartacağız.”