CHP’nin mülkiyeti onların mı?

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da az sayıdaki Asırlık Çınar partilerinden birisidir Cumhuriyet Halk Partisi. (CHP)

3-5 dönem milletvekili olanlar, 3-5 dönem belediye başkanı olanlar, genel merkez kadrolarından uzak kalanlar 31 Mart Yerel Seçim öncesi CHP’li belediye başkan adaylarının kaybetmesi için siyaset yapıyorlar.

İnanılır gibi değil.

Kasım 2023’te yaşanan genel başkan ve genel merkez değişimini CHP’yi sanki AKP ele geçirmiş gibi utanmadan demeçler veriyorlar.

Daha açık yazayım.

Hedefleri şudur:

Ankara, İstanbul, Hatay, Adana, Mersin ve hatta İzmir’de büyükşehir belediye başkanlıklarını CHP kaybetsin.

Belediye başkanlıklarını kaybederlerse hedefleri belli:

Genel Başkan Özgür Özel ve kadrosunu tasfiye etmek.

Ve ben hiç ihtimal vermiyorum ama Ekrem İmamoğlu’nun kaybetmesi durumunda onu da hedef haline getirmek amacındalar.

Bu siyasi hırs akıllarını almış.

100 yıllık asırlık çınar CHP’de çok hizip çatışması yaşadı.

Hepsini aşarak 100 yılı şerefiyle tamamladı.

Aslında CHP kaybederse onlar da kaybedecekler.

Bu konuda o kadar çok isim sayabilirim ama beni çok şaşırtan bir ismi örnek vermek istiyorum.

Tunç Soyer…

2009 ve 2014’te iki dönem CHP’den Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

2019’da CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak %58 oyla başkan seçildi.

CHP’de değişim yaşanırken 31 Mart yerel seçiminde aday gösterilmedi.

“Mahkeme kadıya mülk değil” dediler atalarımız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer’e mülk mü?

4-5 dönem milletvekilliği yapanlara, CHP mülk mü?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılmamasını sert bir dille şöyle eleştirdi.

- "Hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle. Bu hakkaniyete uygun değil."

Soyer CHP lideri Özgür Özel’in, “'sütte leke var onda yok” sözünü şöyle eleştirdi.

- “Ben başarısızsam isem, ‘Başarılı’ denilen Karşıyaka belediye başkanına Büyükşehir’e seçilsin diye destek verirsem ona zarar veririm…”

Tunç Soyer’e bu tavrı hiç yakıştıramadım.

“Benden sonra tufan” mantığı bu…

CHP açısından da çok üzücü bir durum.

Aziz Kocaoğlu’nun, Tunç Soyer’in adaylığına karşı çıkmasına rağmen CHP genel merkezi tarafından aday gösterilince, köyleri dolaşıp Tunç Soyer için oy istemesini anımsatayım.

Tunç Soyer mantığı ve tavrı CHP’de tek örnek değildir.

Belde, ilçe ve il teşkilatlarında da CHP delegelerinde de “mülkiyet” mantığı vardır.

CHP’nin üye sayısının 1.2 milyonda kalmasının sonucu da şudur.

- “Hep bana Rab bana”

CHP’deki bu mantık oylarının yüzde 25’lerde kalmasına da neden oluyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü çok önemlidir:

- “Herhangi bir hizmete talip olanlar çok namuskâr olmalıdır”

Ahlaki namus ile siyasi namus birbirinden ayrılabilir mi?

Bu olumsuz tabloya karşın seçmenlerinin 31 Mart Yerel Seçiminde CHP’nin adaylarına destek vermeleri büyük önem kazanmaktadır.

Özgür Özel ve CHP adayları kaybederse kime yarar?

Büyük İstanbul mitingi baktı ki Küçük İstanbul mitingi oldu, “Bu meydan 1,5 milyonu görmüştü, bugün 650 bin kişi var” diyen Recep Tayyip Erdoğan’a yarar.