CHP’nin neden başarısız olduğunu açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş maddeler halinde sıraladı

Profesör Cevdet Bozkuş, CHP yönetiminin değişim için neden beklediği sorusunu cevaplarken CHP’nin bunca seçime rağmen başarısız olma sebeplerini de maddeler halinde açıkladı.

İşte Bozkuş’un o yazısı:

Bu ülkenin en büyük sorunu bu beceriksiz iktidardır. Bu iktidarın yıllardır değişmemesinin sebebi ise koltuklarına dört elle sarılmış ve parti yönetimini bırakmak istemeyen beceriksiz CHP yönetimidir. Salı grup toplantılarında şakşakçı gruba umudu bağlamış olan Kemal Bey, hala gerçekleri göremiyor. O şakşakçı grup kendi geleceklerini sana bağlamışlar. Ülke umurlarında değil. Bakın Meclis çoğunluğu verildi. Cumhurbaşkanlığı verildi. Bütçede borç gırtlakta. Merkez Bankasında para yok. Cemaat, cemiyet yardımlarını yapacak yer kalmadı. Kala kala İstanbul Büyükşehir belediyesi kaldı. Şimdi gözlerini oraya dikmişler. Peki bu CHP yönetimi neyi bekliyor? Neyi bekliyorlar biliyor musunuz. Orayı da teslim etmeyi bekliyorlar.

Cumhuriyeti kuran ve başlattığı devrimler ile ülkenin demokratik temelini atan CHP, cumhuriyetin ilk yıllarında yolsuzluğun ve hırsızlığın olmadığı bir yönetim anlayışı ile örnek olmuştur. Eğitim, tarım, sanayi ve diğer alanlarda önemli başlangıçlar yaparak çağdaş, modern bir ülke hedefine doğru ilerlemeye başlanmıştır. Gerçekten çok iyi bir başlangıç. Bu başlangıç 1950 den önce özellikle Atatürk dönemi gelişme ve kalkınma anlamında bir şahlanma dönemidir. Daha sonraki yıllar uzun süre iktidar olmayan(kısa süreli koalisyonlar hariç) CHP ana muhalefet partisi konumunda kalmıştır. Sadece 1977 seçiminde Bülent Ecevit Genel Başkanlığında tek başına iktidar olmaya yakın bir oy oranına ulaşmıştır. 2000 yılından sonra ise sürekli muhalefet de kalan CHP yönetimsel anlamda beklenen iktidar olma yolunda mücadeleyi verememişlerdir. Partinin başında kalma mücadelesini önemsemişlerdir. Böyle bir ana muhalefet partisi olunca, ülkeyi hiç de iyi yönetemeyen iktidar bir türlü değişmemiştir.

Nasıl Sosyal Demokrat Parti Olunur?(Kışlalı, 1992) “Ben sosyal demokratım” demekle de bir parti sosyal demokrat olmaz! Bunun ilk ve temel koşulu şudur: Toplumsal taban, örgüt yapısı ve ideoloji arasındaki tutarlılık. İster kol ister kafa emeği ile geçinsinler, sosyal demokrat ya da demokratik sol partilerin doğal tabanı çalışanlardır. Partinin yapısı, toplumsal tabanını yansıtmalıdır. Çalışan toplum kesimlerine dayalı bir partinin, örgütünde de emekçiler ağırlıklı olmalı ve ideolojisi, o toplumsal tabanın sorunlarının çözümüne öncelik tanımalıdır.

Cumhuriyeti ve partiyi kuran, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Ben, gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.’’ ve ‘’Tüm hayatımı, varımı, yoğumu, bir ülke için feda ederim’’ diyerek gerek ülkesini ve gerekse kurduğu partinin ülkeye nasıl hizmet gerektiğini önemle vurgulamıştır. Kendisinden sonra gelen parti yönetimlerinde açık bir mesaj vermiştir. Cumhuriyeti kurmuş ve büyük devrimleri gerçekleştirmiş CHP bu gün kurulduğu yıllardaki misyonundan uzaklaşmış, sıradan bir parti haline gelmiştir. Çünkü şimdiki parti yönetimi döneminde toplumsal tabanı, örgüt yapısı ve ideolojisi arasında bir tutarlılık kalmamıştır. 2010 da partinin başına gelen şimdiki yönetim girdiği seçimlerde:

2010 referandumu evet çıkmış

2014 Cumhurbaşkanı seçimi kaybedilmiş

2014 Yerel seçimler(CHP:29.50)

2015 Genel seçimler(CHP:%25.32)

2017 Referandumu evet çıkmış

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilmiş

2018 Genel seçimleri(CHP:%22.65)

2019 Yerel seçimler(CHP:30.12)

2023 Genel seçimler(CHP:25.35)

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilmiş.

Referandumlar ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedilmiş. Genel seçimlerde oy oranı %22-25 aralığında kalmış. Yerel seçimlerde adaylardan dolayı oy oranı %30 a kadar çıkmıştır. Bu kadar başarısız olan bu iktidar karşısında CHP oy oranını neden yükseltemedi. Daha ne zaman yükseltecek. Açık ve net bu başarısızlığın tek sorumlusu 13 yıllık parti yönetimidir. Ancak bu kadar başarısızlığa karşın hala partinin başında kalmak istemeleri, bunların ne partiyi nede ülkeyi sevmediklerini gösterir. Mayıs 2023 seçimlerinden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmaları akıl ve mantıkla izah edilemez. Tek izah koltuk sevdaları.

Bu yönetimin başarısız olma nedenleri:

Bir sosyal demokrat partide olması gereken Toplumsal taban, örgüt yapısı ve ideoloji arasındaki tutarlılığın kalmaması

Genel Başkan ve ekibinin yetersiz kalması

Genel Başkan bir Ecevit gibi halka o coşkuyu ve heyecanı vermemesi

Teşkilatlar halk dan kopmuş olması

Milletvekili adayları çoğunluğu genel merkez keyfine göre belirlenmesi

Millet ittifakından 4 partinin adaylarını CHP kontenjanında milletvekili seçilmesi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanlış adayla seçime gidilmesi

İl, ilçe kongrelerinde ufak delege hesapları yapılması

Cemal Canbolat vakası. Bu adam çok matah bir adamdı daha önce il başkanlığından neden gitmesine vesile oldunuz. Çok matah bir adamdı neden belediye başkan adayı, milletvekili adayı yapmadınız. Şimdi neden İstanbul il başkanlığına aday ettiniz. Acaba İstanbul Belediye Başkanına hakaret etmesi ve iftira atması hoşunuza gitti mi. Hakkında bir işlem yapmadığınıza göre gitmiş olmalı.

Bu partinin hayatta olan Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin gibi çok değerli eski genel başkanlarının görüşlerinin önemsenmemesi

Son bir kamuoyu araştırmasında geçen seçimde CHP oy veren 4 seçmenden birinin başka partilere geçtiği tesbit edilmiştir. Bunun da sebebi %100 kazanılacak seçimden sonra yönetimin istifa etmemesi. Hala batmış gemiyi limana sağlam taşıyacağım safsatası peşindeler.

Cumhuriyet tarihi bu iktidarı en beceriksiz iktidar olarak yazacaktır. Bu CHP yönetimini de en beceriksiz yönetim olarak yazacağı gibi bu beceriksiz iktidarın uzun süre kalmasının da sebebi olarak yazacaktır.

CHP delegelerine sesleniyorum. Bu yönetim seçim yenilgisinden sonra kendilerine yakışanı yapmayıp, koltuk sevdasına kapılmışlar. Hala delegelere yalvarıyorlar. Bu yönetim farkında olmasa bile CHP ülke için çok önemli partidir. Ülkesini ve partisi seven delegeler bu koltuk sevdalısı yönetime dur demenin vakti çoktan geçmiştir. Bu yanlışa dur deyin ve gereğini yapın. Yoksa bu beceriksiz iktidar ülkenin başından uzun yıllar gitmeyecektir.