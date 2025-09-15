CHP'nin tarihi 'kurultay davası' görüldü!

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı.

Türkiye'de gözlerin çevrildiği davada alınacak karara göre CHP'nin mevcut yönetimi görevden alınabilir.

Parti kurmaylarının ağırlıklı görüşü ise davanın erteleneceği yönünde.

ÖZGÜR ÖZEL DAVAYI TAKİP EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının duruşmayı Genel Merkez’den takip ettiği biliniyor.

Yeniçağ Gazetesi: Türk siyasetinin en kritik davası

Davacılar bu kurultayın iptal edilmesini, mutlak butlan sayılarak CHP lideri Özel ve ekibinin görevden alınarak yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin gelmesini istiyor.

DURUŞMADAN GELİŞMELER

Davada "şikayetçi" sıfatıyla yer alan Lütfü Savaş ve "mağdur" sıfatıyla yer alan Kemal Kılıçdaroğlu, duruşmaya katılmadı.

Müdahil avukat Uğur Poyraz, duruşma salonunun küçük olduğunu savunarak, ya davanın usulden reddine karar verilmesini ya da daha büyük bir salonda görülmesi için ertelenmesini istedi. Hakim talebi dikkate almayıp duruşmayı açtı.

Davacı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Üregen, yaptığı konuşmada "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanuna muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini ortadan kaldırmıştır. Bu organize suç kapsamında Ankara Başsavcılığı birçok partili hakkında dava açmıştır" ifadelerini kullandı.

İtirazların muteber olmadığını savunan avukat, CHP’nin 38. Olağan kurultayının kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla batıl olduğunu iddia etti. Üregen, Özel ve ekibinin dava bitinceye kadar tedbiren görevden alınmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasını talep etti.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, bu sözlere tepki göstererek "Ne demek suç organizasyonu? Böyle beyan olur mu? Sensin suç örgütü? Sensin kriminal? Müdahale edin. Kesin hüküm veriyor" dedi.

"SUÇ ÖRGÜTÜ TARİFİ İDDİANAMEDE DAHİ YOK"

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, konuşmasında "YSK kongre seçimlerinde yetkilidir. Hem kongre kararları hem de partini gelecek faaliyetlerinin kongre bakımından incelenmesi hem de kongre seçimlerinin iptali bakımından YSK yetkilidir. Suç organizasyonu ve suç örgütü tarifi iddianamede dahi yoktur" dedi.

Çağlayan "Bu yapılanlarla kolluk gücüyle de olsa partinin başkaları tarafından yönetilmesinin amaçlandığı görülmektedir" dedi.

Çağlayan "Biz davaların dürüstlük kuralına uygun olarak açılmadığını ifade ediyoruz. Tüm yargılama boyunca sadece sizin mahkemeniz özelinde tedbir istemi 9 kez reddedilmiştir" dedi.

CHP'nin 'şaibeli' olduğu iddiasıyla görülen kurultay davasında karar çıktı. Dava 'tedbirsiz' olarak 24 Ekim'e ertelendi.

CHP'nin kurultay davasında karar çıktı

CHP’nin kurultay davası bugün! Herkesin gözü bu davadan çıkacak kararda

CHP gündemi yandaşı rahatsız etti! Mahkemeye dikkat çeken çağrı…