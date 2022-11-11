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  • Türk milletine ağır hakaretler eden Ömer Uçak'ın sözlerine tepki yağdı. CHP Şanlıurfa il yönetimine atandı

Türk milletine ağır hakaretler eden Ömer Uçak'ın sözlerine tepki yağdı. CHP Şanlıurfa il yönetimine atandı

CHP’ye 2 ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın, Türklere "it soyu", Türk milletine "Size bi kemik atayım da oyalanın azıcık" dediği ortaya çıktı. Paylaşımların ortaya çıkmasından ardından Ömer Uçak’a tepki yağdı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 20:49
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CHP'ye Şanlıurfa il yönetimine getirilen Ömer Uçak'tan Türk milletine ağır hakaretler

Türk milletine ağır hakaretler eden Ömer Uçak'ın sözlerine tepki yağdı. CHP Şanlıurfa il yönetimine atandı
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CHP’ye iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Genel Başkanı CHP'li Ömer Uçak Twitter paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından büyük tepki topladı.

CHP’li Uçak’ın Türklere "it soyu", Türk milletine ise "Size bi kemik atayım da oyalanın azıcık" dediği ortaya çıktı.

İşte Uçak’ın tepki çeken o paylaşımları:

Ömer Uçak 25 Aralık 2018'de yaptığı paylaşımda: "3 5 it soylu capulcu gelmiş havliyorlar. Size bi kemik atayimda oyalanin azıcık. Bu ülkenin yüzde 32 si arap irkindandir. İt soyundan gelenler hariç muhtemelen kendini türk zannedenlerin çoğu araptir." ifadelerini kullandı.

Uçak aynı gün yaptığı bir diğer paylaşımda "Dışarıdan gelen araplara hakaret eden çapulcu sürüsü. Araplardan gelen sermaye olmasa almanyalarda dazlakların tacizleri ile rezil şekilde yaşardınız" dedi.

Uçak 2017'de yaptığı paylaşımda ise Türkçülüğü hedef alarak "Türkçülük adı altında halkı din dil ve ırklara bölerek fitne tohumu eken hareketler terör örgütü olarak kabul edilmelidir." dedi.

Uçak'ın paylaşımları bunlarla sınırlı kalmadı. İşte tepki çeken diğer paylaşımlar

"Araplar toprak bakımından dünyada 2. Nüfus bakımından 3. sıradadır. Enerji ve ticaret yollarında dünyada tekel konumdalar. Dünyadaki tüm halklardan fazla avantajlara sahipler. Düşmanlarının çokluğu isgaller hakaretler onları birlestirecektir. Bu olacaktır."

"#DünyaArapçaGünü arapca türkiyenin acil şekilde ingilizcenin yerine geçirmesi gereken dildir."

"Bozkurt Moğol ve eski Türk pagan dini olan göktanrıcılıkta tanrının suretidir. Maalesef Türk Milliyetçiliği kendini bu pagan inanışı üzerine inşaa etti. Bu inanışla kabedeki lat uzza heykelleri arasında bir fark yoktur. Böyle bir gayenin islamda kabul edilirliğide yoktur."

"Suriyelileri hedef gösteren sen ve senin gibilerdir. Suriyeliler bu ülkenin bir parçasıdır o ufak beyninize sokun "

CHP'li Uçak'ın skandalları bunlarla da bitmedi. Uçak'ın “Türkiye Arapları olarak Arapça'ya yabancı olmamızın en büyük sebebi harf inkılabı ve Cumhuriyet döneminde başlayan din düşmanlığıdır.” ifadelerini kullandığı video da büyük tepki gördü. 

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Şaka mı bu?
11.11.2022 21:34
Akşam akşam sinirlerim bozuldu.  
 
UTANMADAN PARTİLERDE YADA PARTI PARTİ GEZİYORLAR.
11.11.2022 21:21
BU TÜRK MILLETİ HAKARET EDENLERDEN ÇOK RAHATSIZ VE HAKARET EDENLER ARTIK KENDİ SAYGISINI ASMIŞ ARŞA ÇIKMIŞLAR  
 
nefarkeder
11.11.2022 21:16
sana acilen bir doktor lazım !!  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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