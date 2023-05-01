CHP’yi hedef alayım derken Erdoğan Cumhur İttifakı’ndaki 3 partiyi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Ancak Erdoğan CHP'yi eleştireyim derken Cumhur İttifakı'ndaki 3 partiyi eleştiri topuna tuttu.

1999 depreminden bahseden Erdoğan, “Marmara depremini hatırlayın CHP o zaman ne yaptı? Marmara Depremi sonrasında yaşananları hatırlayın. Biz o zaman da deprem bölgesini gezdik dolaştık ama maalesef ortada yönetim diye bir şey yoktu. Ülkemiz sadece yıkıntılar arasında ezilmedi, ekonomik olarak da. O zaman gezdik oraları yönetim denen bir şey yoktu. Ekonomik olarak da dar boğaz yaşandı. Dışardan gelen paralarla emeklinin memurun maaşı ödendi.” dedi.

Devamında ise Erdoğan, “Bugün ülkeye 300 milyar dolar getireceğim yalanı atanlar 1999 depreminden sonra IMF komiserlerinin çantacılığı yapıyordu. Biz IMF'e olan borcumuzu bitirdik ve IMF ile ilişiğimiz kestik.“ ifadelerini kullandı.

1999'DA DSP-ANAP-MHP VARDI

Ancak Erdoğan’ın bahsettiği yıllarda iktidarda DSP-MHP-ANAP vardı.1999’da DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ikinci parti MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve dördüncü parti ANAP'ın Genel Başkanı Mesut Yılmaz arasında 28 Mayıs 1999 tarihinde imzalanan 57. Cumhuriyet Hükûmeti Koalisyon Protokolü ile 57. Hükûmet kuruldu.

Erdoğan’ın bu açıklamalarının şu an Cumhur İttifakı’nı destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu duruma çok kızacağı şeklinde yorumlandı. Öte yandan ANAP Cumhur İttifakı’nı desteklerken DSP de AKP listelerinden seçime giriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizlerle birlikte tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum. Tel Abyad'da şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Genel Kurulda bayrağı devredecek kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen gibi önemli bir müessese bıraktı.

Deprem zamanımızda sizler yardım etmek için canla başla çalışırken bazıları sadece şov yaptı. Devletin kurumlarını kötüledi, enkazların önünde fotoğraflar çekilip oraları terketti.

Biz ise hala sahadayız. Orada yürütülen çalışmaları günden güne takip ediyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile afet konutlarımızın temelini attık Kahramanmaraş merkezli yıkımların ardından. Bu tek millet iki millet olmanın gerçeğidir.

"MARMARA DEPREMİ ZAMANI BİR YÖNETİM YOKTU"

Marmara depremini hatırlayın CHP o zaman ne yaptı? Marmara Depremi sonrasında yaşananları hatırlayın. Biz o zaman da deprem bölgesini gezdik dolaştık ama maalesef ortada yönetim diye bir şey yoktu. Ülkemiz sadece yıkıntılar arasında ezilmedi, ekonomik olarak da. O zaman gezdik oraları yönetim denen bir şey yoktu. Ekonomik olarak da dar boğaz yaşandı. Dışardan gelen paralarla emeklinin memurun maaşı ödendi.

"BİZ IMF'E BORCUMUZU BİTİRDİK İLİŞİĞİMİZİ KESTİK"

Bugün ülkeye 300 milyar dolar getireceğim yalanı atanlar 1999 depreminden sonra IMF komiserlerinin çantacılığı yapıyordu. Biz IMF'e olan borcumuzu bitirdik ve IMF ile ilişiğimiz kestik. O zaman dedim ki "Türkiye'den alacağınızı alıyor musunuz?"

"Evet "dediler.

"Ama başbakan benim burayı siz yönetemezsiniz ben yönetirim." dedim.

Bir otel odasında IMF temsilcileriyle görüşmeler yaptılar. Her halde esrar eroin kaçakçılarının Londra'ya götürdüğü paralar. Bunlarda yalan bol. Yalan sanatını öğrenmek isteyenler varsa bay bay Kemal'e müraacat etsinler. Bu millet doğruluk üzerine ayakta durmuştur, yalan üzerine değil.