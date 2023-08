Christina Aguilera konser öncesi konuştu. 'Jennifer Lopez Antalya’yı çok beğeneceğimi söyledi'

Editör: Özlem KIRAL

7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı Christina Maria Aguilera konser vermek için ilk kez Türkiye’ye geliyor. 8 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya’da sahnede olacak.

Oksijen’in sorularını yanıtlayan Christina Aguilera, Türkiye'ye geleceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Şu anda küçük bir turdayız, bu yüzden kalış süremiz kısa olabilir. Ama umarım Antalya'nın benimle paylaşabileceklerinin en azından bir kısmını deneyimleyebilirim. Konser vereceğim Regnum Carya'da arkadaşım Jennifer Lopez daha önce bir konser vermişti ve ne kadar harika bir yer olduğunu duymuştum. Gelmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Turnede olmanın kaotik ve heyecan verici olduğunu söyleyen Aguilera, “Anne olmak, turneye çıkarken başka birçok ekstra plan yapmamı da gerektiriyor artık. Ancak genel olarak seyahatlerimin her anında ve gittiğim her yerde hayranlarımı görmek her gösteriyi buna değer kılıyor. Uzun zamandır gitmediğim şehirlere geri dönmek ve yeni yerler görmek harika bir duygu” diye konuştu.