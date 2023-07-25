Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'daki seks sahnelerine sansür

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Christopher Nolan'ın merakla beklenen ve ilk günden büyük bir seyirci kitlesini yakalayan Oppenheimer filminde seks sahneleri bazı ülkelerde sansürlendi.

Nolan'a yakın kaynaklar düzenlemelerin "farklı ülkelerde gösterime girmeyi garantilemek" için yapıldığını söyledi.

Filmin uluslararası versiyonlarında, Florence Pugh'nun çıplak vücudunun CGI teknolojisi kullanılarak örtüldüğü en az bir sahne de dahil olmak üzere sevişme sahnelerinin farklı versiyonları yer alıyor.

Filmde Cillian Murphy'nin canlandırdığı Robert Oppenheimer karakteriyle Pugh'nun hayat verdiği Jean Tatlock arasında seks sahneleri yer alıyor.

Oppenheimer'da ayrıca Pugh'nun sandalyenin üzerinde çıplak göründüğü bir sahne de bulunuyor. Twitter kullanıcıları, bu sahnede 27 yaşındaki oyuncunun çıplak bedeninin siyah bir elbiseyle kapatıldığına dikkat çekti.

Bir kullanıcı bunun "Hindistan'da şimdiye kadar yapılmış en iyi CG çalışması" olduğunu yazdı.

Newsweek'in haberine göre, diğer Twitter kullanıcıları da Bangladeş ve Endonezya'daki sinemalarda benzer şekilde sansürlenmiş sahneler gördüklerini belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Onaylayabilirim. Endonezya'da gösterilen versiyon bu. Cillian'la birçok samimi sahnesi de büyük ölçüde değiştirilmiş" diye yazdı.

Bir başka Twitter kullanıcısıysa "bulanıklaştırılmış" bir sahne gördüğünden bahsetti.

Yapım ekibine yakın kaynaklar Insider'a filmin düzenlenmiş versiyonunun aslında "olağan iş uygulamaları" gereği "Hindistan, Ortadoğu gibi farklı bölgelerde" yayınlandığını doğruladı.

Kaynaklar, kurgulanmış versiyonların "farklı ülkelerde gösterime girmeyi garantilemek" için yapıldığını söyledi.