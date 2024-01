Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

Sinema ve televizyon dünyasının merakla beklediği ve en prestijli ödüllerden biri olan Altın Küre ödülleri Türkiye saati ile sabaha karşı ABD’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran sinema ve televizyon dünyasının en önemli yapımlarının kıyasıya yarıştığı ödül töreninde gözler Oppenheimer ve Barbie filmlerinin ekibinin üzerindeydi.

GECEYE OPPENHEİMER-BARBİE REKABETİ DAMGA VURDU

2023’te hemen hemen aynı dönemde vizyona giren iki filmin gişede olan rekabeti kadar Altın Küre’de yaşayacakları rekabet de merak konusuydu. Ödüllerin verilmesiyle birlikte bu merak da giderilmiş oldu.

Oppenheimer filmi rakibi olarak görülen Barbie filmine ödül sayısında fark attı. Oppenheimer; drama dalında en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi müzik ödüllerinde Altın Küre’ye layık görüldü. Barbie ise en iyi şarkı dalında ödül aldı.

Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon adlı filmle ödül kazanan Lily Gladstone ise ilginç bir olaya imza attı. Gladstone teşekkür konuşmasını ‘blacfeet’ dilinde gerçekleştirdi. Böylece, drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Lily Gladstone, ilk Amerikan yerlisi olarak tarihe geçti.

Televizyon kategorisine ise The Bear ve Succession ödül gecesine damga vurdu.

İşte Altın Küre kazanan yapımlar;

SİNEMA

Drama dalında en iyi film kategorisi- Oppenheimer

Komedi ya da müzikal dalında en iyi film kategorisi - Poor Things

Drama dalında en iyi erkek oyuncu kategorisi - Cillian Murphy (Oppenheimer)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu kategorisi - Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu kategorisi - Paul Giamatti (The Holdovers)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu kategorisi - Emma Stone (Poor Things)

En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisi - Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisi - Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi yönetmen kategorisi - Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi animasyon kategorisi - The Boy and the Heron

Yabancı dilde en iyi film kategorisi - Anatomy of a Fall (Fransa)

En iyi senaryo kategorisi - Anatomy of a Fall

En iyi müzik kategorisi - Oppenheimer

En iyi şarkı kategorisi - What Was I Made For? (Barbie)

Sinematik ve gişe başarısı kategorisi - Barbie

TELEVİZYON

En iyi dizi kategorisi - Succession

En iyi komedi/müzikal kategorisi - The Bear

Drama dalında en iyi erkek oyuncu kategorisi - Kieran Culkin (Succession)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu kategorisi - Sarah Snook (Succession)

En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisi - Matthew Macfadyen (Succession)

En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisi - Elizabeth Debicki (The Crown)

Komedi/müzikal dalında en iyi erkek oyuncu kategorisi - Jeremy Allen White (The Bear)

Komedi/müzikal dalında en iyi kadın oyuncu kategorisi - Ayo Edebiri (The Bear)

En iyi mini dizi kategorisi - Beef

Mini dizide en iyi erkek oyuncu kategorisi - Steven Yeun (Beef)

Mini dizide en iyi kadın oyuncu kategorisi - Ali Wong (Beef)

Televizyonda en iyi stand-up gösterisi kategorisi - Ricky Gervais: Armageddon