Chrome arama geçmişi nasıl kapatılır? İşte bilgisayar ve telefon için anlatımı

Google, arama ve tarayıcı geçmişini Web ve Uygulama Etkinliği olarak adlandırmaktadır.
Bu özellik açık olduğunda Google, aşağıda yer alan bilgileri kaydetmektedir:
-Haritalar ve Play gibi Google ürün ve hizmetlerinde yaptığınız aramalar ve diğer işlemler
-Konum, dil, IP adresi, yönlendiren ve bir tarayıcı mı yoksa uygulama mı kullandığınız
-Tıkladığınız reklamlar veya bir reklam verenin sitesinden satın aldığınız ürünler
-Aradığınız son uygulamalar veya kişi adları gibi cihazınızdaki bilgiler
Bilgisayarda Web ve Uygulama Etkinliği özelliğini kapatmak için:
-Bilgisayarda Etkinlik kontrolleri sayfasına girilir. Bu işlem esnasında Google Hesabında oturum açmak gerekir.
-Web ve Uygulama Etkinliği yazan yere tıklayarak kayıt işlemini durdurulur.
Android cihazlarda Web ve Uygulama Etkinliği özelliğini kapatmak için:
-Android telefon veya tablette cihazın Ayarlar uygulamasını ardından Google ardından Google Hesabınızı yönetin sekmesine tıklanır.
-Veri ve kişiselleştirme butonuna dokunulur.
-“Etkinlik kontrolleri” bölümünün altında Web ve Uygulama Etkinliği’ne dokunulur.
-Ekranda çıkan Web ve Uygulama Etkinliği yazan yere tıklanarak kayıt işlemi durdurulur.
iOS cihazlarda Web ve Uygulama Etkinliği özelliğini kapatmak için:
-iPhone veya iPad’inizde Etkinlik kontrolleri sayfasına girilir. Bu işlem esnasında Google Hesabınızda oturum açmanız gerekebilir.
-Web ve Uygulama Etkinliği yazan yere tıklanarak kayıt işlemi durdurulabilir.